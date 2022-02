Enco X2 : Oppo lance des écouteurs qui ont absolument tout pour plaire

Oppo vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs Oppo Enco X2, compatible Bluetooth multipoint avec réduction de bruit active et double transducteurs.

En plus de ses nouveaux Find X5, Oppo a profité de sa conférence, ce jeudi, pour annoncer la sortie de ses nouveaux écouteurs sans fil, les Oppo Enco X2.

Ces écouteurs, qui avaient déjà fait l’objet d’une fuite le mois dernier par le leaker Ice Universe, proposent des caractéristiques particulièrement alléchantes. Il faut dire qu’Oppo est particulièrement reconnu dans le domaine des écouteurs sans fil pas cher avec sa gamme Enco.

Les nouveaux écouteurs Oppo Enco X2 devraient ainsi reprendre dans la droite lignée des précédents Oppo Enco X. Ils profitent ainsi de transducteurs de 11 mm en plus de transducteurs à membrane équilibrée de 6 mm. Une formule acoustique développée en partenariat avec Dynaudio et qui permet de proposer un son compatible avec la certification Hi-Res Wireless. Du côté des codecs audio sans fil, les Oppo Enco X2 sont compatibles non seulement avec l’AAC et le SBC, mais également avec le LHDC et le LC3, permettant ainsi un débit allant jusqu’à 900 kbps en 96 kHz à 24 bits.

Bluetooth multipoint, réduction de bruit et charge sans fil

Les fonctionnalités n’ont pas été oubliées puisque les Oppo Enco X2 sont dotés d’une réduction de bruit active — en plus de l’isolation passive des embouts intra-auriculaires. Ils peuvent également être connectés simultanément à deux appareils sources grâce à leur compatibilité Bluetooth multipoint.

Pour assurer l’autonomie de ses écouteurs, Oppo a intégré une batterie de 57 mAh dans chacun d’entre eux ainsi qu’un accumulateur de 566 mAh dans le boîtier de charge. De quoi permettre, selon la firme chinoise, jusqu’à 5 heures d’autonomie avec la réduction de bruit au maximal, et 20 heures au total avec le boîtier de recharge. Le boîtier se recharge par ailleurs grâce à la prise USB-C intégrée, mais est également compatible avec la charge sans fil.

Les écouteurs Oppo Enco X2 annoncés ce jeudi sont proposés en blanc ou en noir. Ils seront lancés fin avril au prix de 199,99 euros.

