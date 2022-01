Enco X2 : les prochains écouteurs sans fil d’Oppo annoncent du lourd

Le leaker Ice Universe a mis en ligne un rendu des Oppo Enco X2, les prochains écouteurs sans fil de la marque, conçu avec la firme danoise Dynaudio.

Dans le domaine des écouteurs sans fil, certains constructeurs de smartphones parviennent particulièrement à sortir du lot avec des modèles efficaces et un très bon rapport qualité-prix. On pense bien évidemment à Samsung, mais aussi à Realme ou à Oppo. Ce dernier propose, avec sa gamme d’écouteurs Enco, des modèles largement plébiscités par les utilisateurs.

Alors que les derniers modèles en date, les Oppo Enco X, sont déjà sortis il y a plus d’un an, il semble que le constructeur chinois s’apprête à les remplacer par une nouvelle paire d’écouteurs true wireless, les Oppo Enco X2.

L’information nous vient du leaker chinois Ice Universe qui a mis en ligne sur Twitter ce qui semble être un rendu marketing des Oppo Enco X2.

Here it comes OPPO Enco X2,the latest flagship earphones of OPPO. Its smooth cobblestone appearance just follows the OPPO’s classic family design language. This earphones will still cooperate with Dynaudio.I believe this earphones will still have a good sound quality performance. pic.twitter.com/wlGRBX8L3M

— Ice universe (@UniverseIce) January 21, 2022