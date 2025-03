Oppo dévoile tout : le Find X8 Ultra sera un véritable monstre technologique

Le patron de la gamme Find a confirmé sur le web chinois certaines des principales caractéristiques du futur smartphone Oppo Find X8 Ultra. L’appareil avait fait l’objet d’une importante fuite il y a peu.

L’Oppo Find X8 Pro, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Vous avez aimé le smartphone Oppo Find X8 Pro, vous serez sûrement contents d’en savoir (un peu) plus sur son grand frère le Find X8 Ultra. Plus haut de gamme, l’engin est attendu en avril. Il faisait il y a quelques jours l’objet d’une importe fuite d’informations de la part du leaker DigitalChatStation, souvent très bien renseigné.

C’est dans ce contexte que Zhou Yibao, responsable de la gamme Find chez Oppo, s’est autorisé à nous en dire plus sur l’appareil en amont de sa présentation à proprement parler. L’intéressé officialise par conséquent une partie de la fiche technique de l’appareil, précédemment dévoilée par un informateur tiers. Une situation assez peu courante dans l’industrie.

Find X8 Ultra : le prochain flagship d’Oppo beaucoup moins mystérieux

Zhou Yibao nous confirme ainsi que le smartphone Find X8 Ultra disposera bien d’un écran 2K avec des bordures particulièrement fines sur les quatre bords. Un lecteur d’empreintes ultrasonique sera également positionné sous la dalle.

Sur le plan photo, l’appareil regroupera deux objectifs périscopiques à son dos : un premier offrant un zoom optique x3, l’autre un zoom optique x6. On apprend d’ailleurs que l’un des deux pourra au besoin servir pour la macrophotographie.

Pour le reste, le Find X8 Ultra fera environ 8 mm d’épaisseur et profitera d’une finition en simili-cuir. On y trouvera un moteur de vibration custom, rapporte GSMArena, au même titre qu’une batterie de « un peu plus grosse que 6000 mAh » selon les mots de Zhou Yibao, qui se permet en la matière de corriger DigitalChatStation.

En parallèle, des fuites complémentaires nous renseignaient il y a peu sur d’autres spécifications de l’engin. On découvrait notamment qu’Oppo profitera vraisemblablement d’une recharge filaire 100 W, et sans-fil 80 W, ainsi que sur des certifications IP68 et IP69.

Pour aller plus loin

