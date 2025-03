Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM : OnePlus prépare une tablette monstre

À l’aube de sa présentation en Chine, la OnePlus Pad 2 Pro laisse filer une bonne partie de sa fiche technique. On découvre donc les grandes lignes de la future tablette haut de gamme de OnePlus, et c’est prometteur.

Le OnePlus Pad 2, pour illustration // Source : Frandroid

La vénérable OnePlus Pad 2, lancée à la rentrée 2024 à moins de 600 euros, vous avait tapé dans l’oeil ? Eh bien dites-vous que OnePlus a une autre tablette dans les tuyaux, plus haut de gamme. Baptisée OnePlus Pad 2 Pro (naturellement), cette dernière devrait bientôt être présentée en Chine.

En amont de cette annonce, le leaker DigitalChatStation, souvent bien renseigné, nous informe sur les principales spécifications techniques de cette nouvelle ardoise OnePlus. Ces premières informations nous mettent sur la piste d’une tablette prometteuse.

Quid d’un lancement en Europe ?

Si l’on s’en tient aux informations dénichées par DigitalChatStation, la OnePlus Pad 2 Pro serait motorisée par un Qualcomm Snapdragon 8 Elite. En l’occurrence, OnePlus opterait bien pour la mouture à 8 coeurs de la puce, et non la version à 7 coeurs, moins performante, qui a récemment fait surface.

Ce SoC de dernière génération serait ici couplé à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5X. On apprend en parallèle que la OnePlus Pad 2 Pro miserait sur un maximum de 1 To de stockage en UFS 4.0, et sur un écran LCD 3,4 K de 13,2 pouces.

Sur le plan photo, l’ardoise disposerait d’un capteur arrière de 13 Mpx et d’un module selfie de 8 Mpx logé dans la bordure supérieure de l’écran. L’ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 10 000 mAh. Toujours selon DigitalChatStation, OnePlus ne serait toutefois pas entièrement décidé côté recharge… nous pourrions donc trouver une charge filaire 67 W ou 80 W sur la Pad 2 Pro.

Reste maintenant à savoir si OnePlus commercialisera cette tablette uniquement en Chine, ou si un lancement international est prévu. Compte tenu de l’arrivée de la Pad 2 « classique » en France, nous avons plutôt bon espoir. On ignore par contre quel créneau tarifaire sera occupé par cette OnePlus Pad 2 Pro.