Voici le smartphone pliant Pura X, Huawei donne un avant-goût de ce qu’Apple préparerait

Huawei a lancé aujourd’hui une nouvelle génération d’appareils pliables qui pourraient nous donner un premier aperçu du premier iPhone pliable. Pour la première fois, un petit écran 16:10 est divisé au milieu pour permettre au format de tablette d’être rangé de manière compacte dans votre poche ; un triple appareil photo avec un véritable téléobjectif est également à bord.

En Chine, Huawei a dévoilé son tout nouveau smartphone : le Pura X. Ce smartphone pliable à clapet ne se contente pas de suivre la mode, il introduit un nouveau format avec un écran large au format 16:10 et une triple caméra.

Mais ce n’est pas tout : avec son design, il pourrait bien donner un avant-goût de ce que Apple prépare avec son futur iPhone pliable. Alors, qu’est-ce qui rend ce Pura X si spécial ?

Un design qui sort du lot

Le Pura X est un téléphone qui se plie comme un clapet, mais qui, une fois déplié, se transforme en une petite tablette avec un écran de 6,3 pouces au format 16:10.

Ce ratio d’écran, un peu plus large que la moyenne, le rend parfait pour regarder des vidéos ou jouer sans avoir l’impression de lorgner à travers une lucarne. L’écran Oled affiche une définition de 2 120 x 1 320 pixels et utilise la technologie LTPO 2.0, qui ajuste le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon ce que vous faites.

À l’extérieur, on trouve un écran carré de 3,5 pouces (980 x 980 pixels), bien pratique pour checker ses notifications ou prendre un selfie rapide sans déplier l’appareil. Et côté look, Huawei donne du choix : il existe en version standard (noir, blanc, gris/argent) ou en édition collector avec un dos en cuir vegan (rouge/marron ou vert/jaune). Ce Pura X a du style.

Une triple caméra qui voit loin

Passons à ce qui fait souvent le succès de Huawei : la photo. Le Pura X embarque une triple caméra qui ne rigole pas. Le capteur principal, un RYYB de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et une ouverture f/1,6, capture des images ultra lumineuses, même quand la lumière se fait rare. À ses côtés, un ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2,2) pour les paysages à couper le souffle, et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4) avec un zoom optique 3,5x – parfait pour zoomer sans perdre en qualité. Et si vous voulez jouer les paparazzis, le zoom numérique grimpe jusqu’à 30x.

Pour les connaisseurs, les focales équivalentes (13 mm, 23 mm, 80 mm) offrent une belle polyvalence, que vous soyez fan de plans larges ou de détails précis. En gros, ce système photo, c’est un peu comme avoir un appareil pro dans la poche, mais sans le poids en plus.

Le Pura X, c’est aussi une bête de technologie sous le capot. Il tourne sous HarmonyOS 5.01, le système maison de Huawei, qui dit adieu à Android pour voler de ses propres ailes. Huawei met le paquet pour développer son écosystème, il y a déjà une belle base d’applications et de services chinois.

La batterie de 4 720 mAh assure une bonne autonomie, et elle se recharge à 66 watts avec un câble ou 40 watts sans fil – de quoi retrouver le plein en un rien de temps.

Côté solidité, il est certifié IPX8, ce qui veut dire qu’il résiste à une plongée jusqu’à 2 mètres sous l’eau. Quant au processeur, Huawei reste mystérieux (comme d’habitude), mais les rumeurs parlent d’un Kirin maison ce qui ne serait pas étonné.

Et les prix ? En Chine, ça commence à 7 500 yuans (environ 950 €) pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’édition collector avec 16 Go de RAM et 1 To grimpe à 10 000 yuans (1 267 €). Pour l’Europe, rien n’est encore sûr, mais on croise les doigts pour le voir débarquer un jour.

Mais il y a un hic : Huawei reste limité à l’international à cause de l’absence des services Google. Pas de Play Store, pas de Gmail ou de YouTube préinstallés – il faut passer par des alternatives ou bidouiller un peu. HarmonyOS compense avec sa propre boutique d’apps, l’AppGallery, mais pour certains utilisateurs, ça reste un frein. Dommage, car ce Pura X a tout pour plaire sur le papier.