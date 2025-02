Une GeForce RTX pour smartphone ? Nvidia préparerait du lourd

Nvidia préparerait non seulement son arrivée sur PC, mais aussi son retour sur le marché des smartphones.

Vous souvenez-vous du LG Optimus 2X ? Ce fleuron du smartphone en 2011 avait la particularité de ne pas faire appel à une puce Qualcomm Snapdragon, mais Nvidia Tegra.

À l’image de ce que l’on retrouve dans la Nvidia Shield ou la Nintendo Switch, il s’agissait d’une puce ARM entièrement conçue par Nvidia et particulièrement puissante pour l’époque.

10 ans plus tard, Nvidia préparerait son retour sur ce marché.

Un plan en deux étapes

C’est le Digitimes qui rapporte ces indiscrétions. Le partenariat entre MediaTek et Nvidia serait de plus en plus fort. La Nintendo Switch 2 serait la première à en bénéficier et Nvidia présenterait sa première puce ARM au Computex à destination des PC au mois de mai. Cette annonce est très attendue et a déjà été suggérée par Nvidia au cours des derniers mois.

Plus surprenante en revanche est l’idée que Nvidia et Mediatek pourraient pousser cette collaboration vers une puce pour smartphone.

Apple et Qualcomm pourraient alors avoir un sérieux concurrent sur le marché en termes de rapport performance/consommation à l’ère de l’IA générative.

Nvidia s’est fait une vraie spécialité dans les processeurs doués pour l’inférence de l’IA. Aujourd’hui, la tendance est de ramener cette puissance de calcul des serveurs vers les PC et les smartphones pour réaliser des opérations localement. En la matière, Nvidia a un vrai coup à jouer.

Avec l’arrivée de la Switch 2, la marque a sans doute déjà une puce graphique calibrée pour un format portable. On peut imaginer que des smartphones premium et des tablettes puissent également s’équiper de déclinaison de cette puce.