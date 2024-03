MediaTek va utiliser des GPU Nvidia RTX

MediaTek et Nvidia ont récemment annoncé leur collaboration pour développer des SoC dédiés à l'industrie automobile.

Saviez-vous que MediaTek, le fabricant taïwanais de semi-conducteurs, vendait plus de processeurs que Qualcomm ? Selon les données de Canalys, MediaTek a expédié pas moins de 117 millions de puces ARM au quatrième trimestre 2023, laissant loin derrière Apple avec 78 millions et Qualcomm avec 69 millions. Samsung et HiSilicon (Huawei) arrivent encore plus loin avec respectivement 13 et 7 millions d’unités, suivis de Google avec 3 millions de puces.

Bien que MediaTek soit un acteur majeur sur le marché des processeurs, il est quasiment absent du segment haut de gamme des smartphones, mais aussi du secteur automobile.

En effet, Qualcomm domine largement ce segment avec ses processeurs Snapdragon, très appréciés des constructeurs de smartphones premium, mais aussi par les constructeurs automobiles. Cependant, un récent partenariat pourrait bien changer la donne.

Nvidia et MediaTek : un partenariat stratégique pour le secteur automobile

Lors de la conférence GTX24, Nvidia a annoncé qu’il allait fournir des GPU à MediaTek. Cette collaboration fait écho à celle d’AMD, le rival de Nvidia, qui fournit déjà des GPU Radeon pour les SoC Samsung Exynos. Toutefois, les puces issues du partenariat Nvidia-MediaTek ne seront pas destinées aux smartphones, mais plutôt au secteur automobile.

Quatre SoC seront proposés : CX-1, CY-1, CM-1 et CV-1. La puce CX-1 est la plus performante. Ces quatre puces prendront en charge le système d’exploitation Drive OS de Nvidia, dédié aux véhicules autonomes, et intégreront des systèmes d’aide à la conduite.

Ce partenariat donnera naissance à une solution complète baptisée « Dimensity Auto Cockpit ». Cette solution intégrera, entre autres, le système de divertissement de la voiture. MediaTek évoque même la possibilité de prendre en charge les jeux AAA, laissant ainsi présager une puissance de traitement 3D importante. On parle de puces Nvidia RTX, comme précisé dans le communiqué de presse.

Cette initiative place MediaTek en concurrence directe avec Qualcomm, qui a déjà réussi à séduire de nombreux constructeurs automobiles, dont Renault et Volvo, avec sa propre solution. Sans oublier AMD qui équipe les voitures Tesla.