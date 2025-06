Pas de Navigo annuel ou de carte imagine R sur smartphone avant 2026

Alors que la plupart des titres de transport parisien se dématérialisent et que le ticket en carton ne va pas tarder à tirer sa révérence, deux abonnements font encore de la résistance : la carte Navigo annuelle et la carte imagine R

Après une longue attente, le pass Navigo Liberté+ est enfin disponible sur smartphone. Cette carte qui permet de payer ses trajets moins chers (et à l’unité) a enfin fait sa mue numérique le 23 juin dernier, comme le détaillent nos confrères de Numerama.

Mais malheureusement pour les plus jeunes et les voyageuses et voyageurs quotidiens, il faudra encore prendre son mal en patience avant de voir arriver les pass annuel et carte imagine R sur nos mobiles.

Les jeunes et les banlieusards devront attendre

Dans le même article du Parisien qui annonce l’arrivée de Liberté+ sur smartphone, le gestionnaire des transports parisien a annoncé que ces deux abonnements annuels ne pourraient pas être chargés sur son mobile avant « le premier semestre 2026 ». La fourchette étant large et la tendance de ce genre au projet étant de prendre du retard, il faudra donc compter une bonne année avant de pouvoir dématérialiser ces titres-là.

Si ces deux abonnements font de la résistance, c’est parce qu’Île-de-France Mobilités a d’abord voulu donner la priorité « aux titres qui doivent être fréquemment renouvelés pour éviter d’avoir à passer aux guichets ». Les deux cartes étant annualisées, elles génèrent effectivement moins de logistique au quotidien. Cependant, cela ne change rien à l’aspect pratique de la disponibilité du pass sur smartphone, surtout à une époque où sortir sans son smartphone est devenu rare.

Seul le forfait mois est disponible sur smartphone pour le moment // Crédit : Frandroid

Les barrières techniques étant enfin levées, après de longues négociations avec Apple, il ne reste plus qu’à espérer que la dématérialisation de ces titres, largement plébiscitée par les jeunes et les habitants et habitantes de grande banlieue, ne souffre pas de nouveaux retards.

Le carton fait de la résistance

Paradoxalement, la volonté de réduire les files d’attente aux guichets grâce à la dématérialisation peine à se concrétiser pour le moment. D’après Le Parisien, seuls 30 % des titres à l’unité étaient achetés via smartphone. Les visiteurs de passage, plus prompt à opter pour un bon vieux ticket carton, étant ceux qui occupent souvent l’accueil des guichets, il reste des progrès à faire.

Pour aller plus loin

Passe Navigo sur iPhone : 8 questions à se poser avant de se lancer

La validation sur smartphone, aussi pratique qu’elle soit, n’est pas la solution la plus évidente, puisqu’elle oblige à avoir un téléphone, l’application, et à paramétrer l’ensemble. Un parcours « jonché d’embûches » selon l’association des usagers des transports. Le collectif milite lui pour une validation par carte bleue, pour laisser le moins de monde possible sur le carreau.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.