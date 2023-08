Pass Navigo sur iPhone : le dernier blocage n’avait plus rien à voir avec l’iPhone

La voie semble enfin se dégager pleinement pour l'arrivée du Pass Navigo dématérialisé sur iPhone. Les derniers blocages n'étaient plus techniques, mais juridico-politiques.

Voilà quelques années que le Pass Navigo a débarqué sur smartphone. Autrement dit, par le biais de l’application ViaNavigo vous pouvez utiliser votre téléphone en lieu et place de la carte classique pour valider un trajet en métro, tram, bus ou RER dans la région Île-de-France.

Cependant, tout n’est pas encore parfait, certains efforts de modernisation des transports sont encore nécessaires, notamment sur iPhone. En effet, à l’heure actuelle, seuls les smartphones Android avec puce NFC peuvent servir de ticket de métro dématérialisé — grâce une technologie appelée HCE.

En revanche, le Pass Navigo sur iPhone restait indisponible — vous pouvez simplement recharger votre carte. Mais les choses se décantent enfin. D’après L’Informé, Île-de-France Mobilités et le préfet de région, Marc Guillaume, se sont finalement mis d’accord. L’occasion d’apprendre que l’indisponibilité du Pass Navigo sur iPhone était, dernièrement, surtout due à un blocage juridique et politique plutôt que technique.

Des blocages qui se lèvent un par un

Rappelons en effet qu’au départ, c’est surtout Apple qui se montrait réticent à l’idée de débrider le NFC sur ses iPhone, mais après négociations, la firme à la pomme a fini par accepter. L’arrivée du Pass Navigo dématérialisé sur iPhone a donc longtemps été attendue pour 2023. Finalement, il faudra attendre 2024 selon L’Informé.

Le média explique en effet que l’accord entériné début 2022 par le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités — présidé par Valérie Pécresse — était depuis resté en suspens suite à un blocage du préfet Marc Guillaume. Ce dernier estimait que « certaines dispositions ne collaient pas au droit français », lit-on dans l’article de L’Informé.

Aussi, le préfet exigeait que le contrat et les avenants signés en anglais avec Apple soient traduits en français. Ce n’est pas tout : en réaction aux réticences initiales d’Apple qui ont complexifié les négociations, Marc Guillaume avait aussi déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris en mars dernier.

Il aura donc fallu un peu plus d’un an pour résoudre ces divers soucis : Apple a accepté la mise en conformité et la traduction du contrat tandis que le préfet a annulé, en juillet, la procédure judiciaire qu’il avait entamée.

Rendez-vous en 2024

Interrogé par L’Informé, un porte-parole d’Îles-de-France Mobilités explique que « cet épisode purement administratif n’a pas remis en cause le délai de mise en service. Tous les voyants sont au vert. Nous sommes très confiants sur un lancement effectif début 2024 ». Aucune date plus précise n’est communiquée pour le moment.

Tout porte à croire que le Pass Navigo sur iPhone sera disponible au début de l’année 2024. Il ne faudrait en effet pas trop tarder après cette période, car le dispositif se doit d’être opérationnel avant le début des Jeux olympiques de Paris qui démarreront le 26 juillet 2024.

