C’est aujourd’hui que Île-de-France Mobilités lance l’accès aux Ticket T+ et Navigo directement depuis le smartphone.

Après plusieurs mois de test, le ticket dématérialisé et l’abonnement Navigo débarquent enfin sur smartphone ! L’occasion de refaire le point sur ce qui est désormais permis, et quels sont les smartphones compatibles.

La recharge est ouverte à tous

Le cas le plus simple est celui de la recharge d’abonnement Navigo par NFC. Il s’agit en fait de remplacer la borne que l’on trouve habituellement dans une station de métro ou de RER, et d’acheter directement son abonnement depuis son smartphone sans faire la queue.

La démarche est simple, il suffit d’utiliser l’application ViaNavigo pour recharger sa carte physique de transport.

Tous les smartphones Android équipés du NFC sont compatibles, peu importe l’opérateur mobile.

Consultez la carte des transports même sans connexion

Avec les horaires en temps réel et les alertes, optimisez votre trajet

Acheter et valider avec Samsung ou Orange

Les utilisateurs de smartphones Samsung compatibles, ou équipés d’une carte SIM Orange ou Sosh compatible NFC, peuvent directement valider leur titre de transport depuis le smartphone.

La carte Navigo n’est donc plus nécessaire et tout se fait depuis l’appareil mobile. L’achat se fait depuis l’application ViaNavigo, et il suffit en suite de passer à une borne avec votre smartphone.

Attention à la perte de smartphone

Le service de transport précise que les titres de transports ou abonnement sont stockés sur la carte SIM. Si vous perdez votre téléphone, ou que vous changez pour un téléphone incompatible, les titres seront perdus.

De même, il n’est pas possible de transférer un abonnement annuel sur une carte physique vers un smartphone compatible.