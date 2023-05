Prendre le métro à Paris, iPhone à la main : la perspective de 2023 est toujours là

L'Île-de-France Mobilités prévoit d'introduire l'usage du passe Navigo et des tickets de métro sur iPhone, malgré les multiples retards et promesses non tenues par le passé.

Paris ! Ville de lumières, de mode, de fromage et de vin, de la tour Eiffel, de Notre-Dame et… d’une incroyable technologie de pointe du 19ᵉ siècle dans le domaine des transports publics (si vous avez un iPhone). Alors que la moitié du globe est déjà confortablement installée dans le futur du 21ᵉ siècle, Paris nous propose de garder un pied dans le passé en persistant à dépendre des traditionnels tickets de métro et passes Navigo (si vous avez un iPhone).

Mais rassurez-vous, Paris n’est pas totalement coincée dans les années 1900. Non, la technologie de demain est enfin arrivée… avec pas mal de retard. Mais qui compte, vraiment ? Il a été confirmé par le patron d’Île-de-France Mobilités en août 2022 que nous aurions le passe Navigo et les tickets de métro sur iPhone « entre juin et septembre 2023 ». Il est vrai que cette promesse a déjà été faite auparavant, et que nous avons souvent été déçus. Mais cette fois-ci, c’est sûr, du moins c’est ce qu’on nous assure.

Sur le site officiel d’IDFM parle toujours de 2023. C’est plutôt rassurant, même si l’année 2024 est évoquée dans les commentaires de l’App Store en réponse à des utilisateurs. Bref, dans tous les cas, il est déjà possible de charger son pass Navigo depuis son iPhone.

Déjà en place sur Android

Et pour les utilisateurs d’Android ? Oh, rassurez-vous, vous n’avez pas été oubliés. Vous pouvez d’ores et déjà remplacer votre pass Navigo par votre smartphone Android. Cela fait des années que les expérimentations sont menées, en particulier avec Samsung et Orange. La solution technique finale a été déployée fin 2022.

Il semble donc que la dématérialisation complète des titres de transport est en passe de devenir réalité à Paris. Faites donc un geste d’adieu à vos tickets de métro papier et à vos passes Navigo en plastique. Il semblerait que nous allons enfin rejoindre le 21ᵉ siècle en 2023. Peut-être qu’avec un peu de chance, le métro parisien sera entièrement équipé de la climatisation avant le 22ᵉ siècle ?

Sans aucun doute, l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris ajoute une pression supplémentaire à ce changement technologique. En tant que vitrine internationale, les Jeux offrent à Paris une occasion unique de montrer au monde entier ses progrès en matière de numérisation des transports. La capitale française voudra sans doute éviter l’embarras d’accueillir des milliers d’athlètes et de spectateurs du monde entier avec un système de transport en commun qui semble désuet par rapport à d’autres villes hôtes récentes.

