Ce nouveau kit pour vélo électrique s’attaque au haut de gamme : puissance et durabilité au menu

Le spécialiste allemand des kits d’électrification Pendix présente un tout nouveau moteur central modulaire à l’occasion de l’Eurobike 2025. Baptisé gDrive, ce système mise sur la durabilité, la compatibilité étendue et une conception pensée pour l’entretien facile.

À quelques heures de l’ouverture officielle de l’Eurobike 2025, la marque allemande Pendix lève le voile sur un tout nouveau système de motorisation centrale destiné aux vélos électriques, peut-on apercevoir sur ses réseaux sociaux, sans que la marque ne rentre trop dans les détails.

Connue pour ses kits d’électrification nommés eDrive, Pendix franchit un nouveau cap avec son système gDrive, un moteur modulaire et central pensé pour durer, s’entretenir facilement, et séduire les fabricants de vélos avec une compatibilité matérielle étendue, nous apprend le site spécialisé Watt Moves, qui a visiblement réussi à glaner quelques informations dessus.

Moteur central et 85 Nm de couple

Installée à Zwickau, en Allemagne, Pendix propose déjà trois kits eDrive (300, 500 et 1000), tous construits autour du même moteur délivrant 65 Nm de couple, et différenciés uniquement par la capacité de leur batterie. Selon le site de la marque, près de 80 marques de vélos sont aujourd’hui compatibles avec ces systèmes.

Le nouveau gDrive va plus loin que ses compères. Avec ses 85 Nm de couple, il se positionne comme une solution plus performante. Sa conception modulaire permet aussi de réparer individuellement les composants sans remplacer l’ensemble du bloc moteur. Il s’agit, en outre, d’une motorisation centrale et non placée sur le moyeu de la roue arrière.

Pendix insiste aussi sur la compatibilité du gDrive avec les cadres conçus pour d’autres grands systèmes du marché, notamment ceux de Bosch. Un choix stratégique qui vise à faciliter l’intégration en première monte tout en réduisant les coûts de développement pour les constructeurs.

Trois batteries au choix

Ainsi et en guise d’exemple, une marque pourrait concevoir un même cadre de vélo électrique, qui serait en mesure d’accueillir aussi bien un moteur Bosch qu’un kit Pendix. Au fabricant ensuite de gérer ses coûts et ses marges avec des prix adaptés par rapport au système de motorisation installé.

Ce moteur fait partie intégrante de l’écosystème Pendix. Il peut être associé à trois batteries différentes et est compatible avec deux télécommandes, deux types d’affichage, ainsi que l’application mobile dédiée.

À ce stade, nous ne connaissons ni son prix ni sa date de commercialisation.