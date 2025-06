ZF dévoile à l’Eurobike 2025 une mise à jour majeure de son moteur CentriX, un an après sa première présentation. Plus puissant, plus coupleux et désormais enrichi de trois profils de conduite, il confirme son ambition de rivaliser avec les références du marché.

Source : ZF

Présenté l’an dernier à l’Eurobike 2024, le moteur central ZF CentriX nous avait séduits. Frandroid l’avait pris en main et les sensations s’étaient révélées globalement positives, eu égard à sa puissance et sa nervosité. Un léger bémol subsistait toutefois sur les relances, avec « un tout petit écart entre la pression et le démarrage d’assistance », pouvait-on noter.

Plus puissant, mais poids identique

Un an plus tard, ZF revient sur le salon avec une mise à jour significative. Le CentriX franchit en effet un cap sans toucher au poids : 2,5 kg toujours sur la balance, mais désormais 105 Nm de couple et jusqu’à 750 W de puissance en pic. Cette hausse de performances est rendue possible « d’une simple mise à jour logicielle », selon le communiqué officiel.

En temps normal, le ZF CentriX est, pour rappel, un moteur central décliné en deux versions : 75 et 90 Nm de couple, ou 450 et 600 W de puissance en pic, respectivement.

Source : ZF

ZF en profite également pour revoir sa stratégie logicielle avec l’arrivée de trois nouveaux profils de conduite intégrés à l’application ZF Ride. Ces modes prédéfinis permettent d’adapter le comportement du moteur à différentes situations.

Trois nouveaux modes prédéfinis

Le profil « Race » est clairement destiné aux cyclistes à la recherche de performances maximales. « Le couple maximal atteint 105 Nm et la puissance maximale 750 W. Le moteur offre une réponse directe et ne fait aucun compromis en termes de performances. » Un mode « idéal pour une conduite dynamique sur sol sec », selon le constructeur.

Le mode « Wet » – humide en Français – se veut plus finement calibré pour les conditions glissantes : « Pour la transmission d’un vélo électrique, cela implique de réduire la puissance et d’ajuster le dosage plus finement, réduisant ainsi le déraillement ». Objectif : limiter le patinage de la roue arrière ou les dérapages en virage, sans renoncer à une assistance puissante.

Source : ZF

Enfin, le mode « Ride » vise une utilisation plus polyvalente : « Chaque niveau d’assistance assure un rapport optimal entre l’assistance moteur et la sollicitation du pilote. Quel que soit le niveau d’assistance choisi, dès que la sollicitation du pilote dépasse 350 watts, le moteur fournit une assistance complète », est-il écrit.

Une course à la puissance observée ces derniers mois

Cette annonce s’inscrit dans une tendance marquée de ces derniers mois : celle de la surenchère de puissance sur le segment des VAE. En mai, DJI portait à 1000 W la puissance de pointe de son moteur, quelle que soit la configuration (Boost, Auto, Trail ou Turbo). Bosch a également revu son Performance Line CX, en le faisant passer de 600 W et 85 Nm à 750 W et 100 Nm de couple via le mode eMTB+