Huawei Pura 70 : avec 400 € de remise, ce smartphone premium devient-il enfin recommandable ?

Le Huawei Pura 70 est un bon smartphone haut de gamme, avec des caractéristiques intéressantes, notamment en photo. Il est surtout moins onéreux qu’avant : la marque le propose actuellement à 599 euros au lieu de 999 euros.

Huawei 70 Pura // Source : site officiel

Disponible en France, le Huawei Pura 70 arrive sans services Google, ni 5G… Si cela n’a pas d’importance pour vous, Ă cĂ´tĂ© de ça, c’est un bon smartphone qui a quelques atouts dans sa manche pour plaire : sa dalle Amoled lumineuse agrĂ©able Ă consulter, ses capteurs photos, son autonomie et sa charge rapide. IntĂ©ressĂ©s ? Sachez qu’en ce moment, il devient plus abordable en perdant 400 euros de son prix.

Les avantages du Huawei Pura 70

Un Ă©cran Amoled LTPO de 120 Hz ultra-lumineux

Une bonne polyvalence photo

Une charge rapide de 66 W et 50 W sans fil

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 999 euros, le Huawei Pura 70 est en ce moment disponible Ă 799 euros sur le site du constructeur.

Un joli smartphone qui mise tout sur la photo

L’esthĂ©tique des produits Huawei est toujours soignĂ©e. Le Pura 70 n’Ă©chappe pas Ă la règle et jouit de belles finitions avec dos brillant et ses bords plats qui facilitent la prise en main. Mais lĂ oĂą il se dĂ©marque, c’est par son imposant capteur photo qui ne plaira pas Ă tout le monde.

Ce bloc photo aux allures futuristes accueille un capteur grand-angle de 50 mĂ©gapixels (capteur 1 pouce rĂ©tractable avec stabilisation optique), un ultra-grand-angle de 13 mĂ©gapixels ainsi qu’un tĂ©lĂ©objectif de 12 mĂ©gapixels avec zoom optique x5. Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester l’appareil, il devrait proposer des clichĂ©s lumineux, nets et dĂ©taillĂ©s, mĂŞme Ă la tombĂ©e de la nuit.

Pas de services Google, mais d’autres atouts

Avec ce smartphone, vous n’aurez pas accès au Play Store, Google Maps ou encore YouTube, des applications qui sont toutes remplacĂ©es par des versions maison de la marque chinoise. Mais hormis cela, le Pura 70 avance des caractĂ©ristiques dignes de modèles premium.  On a, par exemple, droit Ă une dalle AMOLED très lumineuse de 6,6 pouces, aux bordures très fines et Ă©quilibrĂ©es, et sans menton. Sa dalle LTPO permet de descendre Ă 1 Hz et monte jusqu’Ă 120 Hz pour une navigation plus agrĂ©able.

Côté performances, le Huawei Pura 70 embarque une puce maison, le Kirin 9000S1, qui offre une belle puissance. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la batterie affiche une capacité de 4 900 mAh et peut se recharger à 66 W en filaire (chargeur fourni) et jusqu’à 50 W sans fil.

