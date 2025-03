Le prix du nouveau pliable de Huawei devient plus raisonnable après 200 € de remise

Le smartphone pliable Huawei Mate X6 vient d’arriver sur le marché français, et son prix de lancement de 1 999 euros a de quoi freiner plus d’un acheteur, malgré une fiche technique assez impressionnante. En ce moment, la facture s’allège heureusement un peu grâce à un code promo sur le site officiel, qui permet d’obtenir l’appareil à 1 799 euros.

En début d’année, Huawei a levé le voile sur son très onéreux nouveau smartphone pliable au format livre, le Huawei Mate X6, successeur du Mate X5. Et c’est une configuration assez bluffante qu’il nous propose, avec son design compact et fin, ses deux grands écrans et son capteur photo innovant permettant de reproduire fidèlement les couleurs. En revanche, on doit encore et toujours composer avec l’absence des services Google. Très cher à son lancement, le Mate X6 devient un peu plus recommandable avec une réduction de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Huawei Mate X6

Un design élégant et fin

Deux dalles OLED LTPO

Toujours pas de services Google

Lancé à 1 999 euros, le Huawei Mate X6 peut aujourd’hui vous revenir à 1 799 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A200MATEX6.

Un format livre tout en finesse

Le Huawei Mate X6 est donc un smartphone pliable « livre » qui présente tout d’abord un design plutôt élégant avec son dos en cuir vegan et sa finesse étonnante sur ce type de produit. En effet, avec ses 4,6 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié (9,9 mm replié), couplé à son poids pas excessif de 239 grammes, ce Mate X6 devrait offrir une prise en main confortable et agréable. Côté écrans, on trouve tout d’abord, à l’extérieur, une dalle OLED LTPO, dont le taux de rafraîchissement peut donc varier entre 1 et 120 Hz, de 6,45 pouces. Elle propose aussi une définition de 2 440 x 1 080 pixels, soit l’assurance d’un bon niveau de détails.

À l’intérieur, c’est un grand écran OLED LTPO de 7,93 pouces qui se dévoile, avec une définition de 2 440 x 2 240 pixels. Bref, un duo qui devrait promettre une belle qualité d’image et d’affichage, même si le format pliable implique l’apparition de bandes noires lorsque l’on regarde une vidéo, par exemple. Mais avec une telle taille, cette petite concession n’est pas difficile à faire.

Une excellente partie photo

Au dos du smartphone, se niche un immense bloc optique embarquant trois capteurs photos de 50 + 48 + 40 mégapixels, respectivement un grand-angle, un téléobjectif (avec zoom optique x4) et un ultra grand-angle. Une belle polyvalence, donc. Notez que Huawei a également misé sur une technologie matérielle maison, l’Ultra Chroma Camera, un capteur qui permet de capturer les vraies couleurs des objets pris en photo pour ainsi les reproduire très fidèlement à l’écran. Nous l’avons essayé, et c’est assez bluffant. Ce n’est pas très étonnant venant de la marque, qui innove toujours très fort en photo.

Côté performances, c’est un SoC maison, le Kirin 9020, qui prend place dans les entrailles du pliable. Il est ici couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le smartphone fonctionne par ailleurs sous EMUI 15, et en raison de la brouille entre les États-Unis et Huawei, le Mate X6 se passe de tous les services de Google. Vous n’y retrouverez donc pas le Play Store, Google Maps ou encore YouTube, des applications qui sont toutes remplacées par des versions maison de la marque chinoise. Réfléchissez donc bien avant de passer à l’achat. Enfin, côté autonomie, le Huawei Mate X6 intègre une batterie de 5110 mAh, compatible avec une charge rapide 66 W.

