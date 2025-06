Voici le Huawei Pura 80 Ultra : sans doute le nouveau maître de la photo avec un mécanisme hors norme

Le Huawei Pura 80 Ultra débarque en Chine et se démarque par un très ambitieux mécanisme photo pour gérer le zoom.

Huawei Pura 80 Ultra // Source : Huawei (montage Frandroid)

Le Huawei Pura 80 Ultra a été officialisé en Chine. Pas de mystère, il s’agit d’un modèle résolument haut de gamme et surtout d’un prétendant au titre de meilleur smartphone pour la photo.

Voici ce qu’il faut savoir à son sujet. Notez que le Huawei Pura 80 Ultra a été officialisé aux côtés d’autres modèles de la même série : les Pura 80, Pura 80 Pro et Pura 80 Pro Plus.

Côté design, on retrouve la signature Pura avec un module photo triangulaire à l’arrière qui vient se positionner en haut à gauche. Notez trois cercles sur ce bloc dont un vraiment énorme ! On y reviendra.

Huawei Pura 80 Ultra // Source : Huawei

Le Huawei Pura 80 Ultra pèse 233,5 grammes pour des dimensions de 163 x 76,1 x 8,3 mm. À l’arrière, on trouve du verre Kunlun de deuxième génération. Sachez par ailleurs que le téléphone a droit à deux certifications : IP68 pour une étanchéité jusqu’à 2 m de profondeur dans l’eau et IP69 pour une résistance aux jets d’eau à forte pression.

L’écran de 6,8 pouces profite d’un affichage OLED et Full HD+ (2848 x 1276 pixels) pour un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO.

Du jamais-vu sur le zoom

Les capteurs photo du Huawei Pura 80 Ultra attirent toute l’attention forcément. Son prédécesseur, le Huawei Pura 70 Ultra, est un champion du domaine.

Pour le Pura 80 Ultra, Huawei évoque quatre caméras à l’arrière, mais la réalité semble un peu plus complexe. Voici la configuration telle que présentée officiellement.

Huawei Pura 80 Ultra // Source : Huawei

Caméra principale de 50 Mpx et d’un pouce avec une ouverture variable allant de f/1,6 à f/4,0 (OIS), équivalent 22,5 mm.

Ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2), équivalent 13 mm.

Téléobjectif x3,7 « ultra large » de 50 Mpx (f/2,4), équivalent 83 mm.

Téléobjectif x9,4 de 12,5 Mpx (f/3,6), équivalent 212 mm.

Si l’ouverture variable dont jouit la caméra principale est déjà un bel argument, la vraie attraction se trouve du côté des téléobjectifs… qui ne sont vraisemblablement qu’un seul et unique système innovant. Explications.

On le disait plus haut, sur le bloc photo, un cercle particulièrement large se démarque. S’il est aussi grand, c’est tout simplement parce qu’il cache « une structure optique révolutionnaire », selon Huawei. Un mécanisme ingénieux que l’on peut voir à l’œuvre dans la vidéo promotionnelle ci-dessous.

Ce que semble montrer cette vidéo, c’est que le Huawei Pura 80 Ultra utilise deux objectifs pour un seul capteur.

On voit en effet un système périscopique où le capteur est positionné à la perpendiculaire pour éviter une trop grande protubérance du bloc photo et où la lumière est réfléchie en angle droit pour arriver jusqu’à lui.

Or, dans la vidéo en question, il y a un système périscopique pour deux objectifs et un mécanisme qui vient déplacer « l’angle droit » selon le mode de prise de vue utilisé.

Le mécanisme ingénieux du Huawei Pura 80 Ultra pour le zoom // Source : Huawei

Dans un cas, la lumière passe par un objectif dédié au mode x3,7 (83 mm), dans l’autre elle passe par celui dédié au zoom x9,4 (212 mm).

De ce que l’on comprend, avec cette structure, le grossissement x3,7 profite pleinement de la définition 50 Mpx du capteur tandis que celui à x9,4 n’exploite que le centre dudit capteur et compose donc avec une définition de 12,5 Mpx.

Le constructeur affirme que ce système permet de voir de près comme de loin avec toujours une grande clarté.

Huawei Pura 80 Ultra // Source : Huawei

Notez aussi qu’un soin tout particulier a été apporté à la vidéo sur le Huawei Pura 80 Ultra, notamment pour bien gérer la dynamique même en conditions lumineuses difficiles.

Côté selfie, le Pura 80 Ultra a une caméra frontale de 13 Mpx (f/2,0) logée dans un poinçon.

HarmonyOS 5.1 (sans Google évidemment)

Le Huawei Pura 80 Ultra profite aussi de 16 Go de RAM pour un stockage allant de 512 Go à 1 To selon la version choisie. Pour ce qui est de la puce, on soupçonne un Kirin 9020, mais l’information n’est pas officiellement dévoilée.

Comptez aussi sur une batterie de 5700 mAh compatible avec une charge de 100 W en filaire et 80 W sans fil.

Huawei Pura 80 Ultra // Source : Huawei

Enfin, le smartphone tourne sur HarmonyOS 5.1. Huawei met en avant des fonctions IA permettant notamment à l’assistant de voir à travers la caméra pour enrichir vos interactions. Des thèmes interactifs boostés à l’IA s’invitent également et on peut ainsi s’amuser avec un personnage nommé Hanhan sur l’écran d’accueil.

Huawei

Les services Google ne sont évidemment pas de la partie à cause de l’embargo américain contre Huawei. Cela reste toujours le plus gros frein à l’achat d’un smartphone de la marque chinoise en Europe. Pour les plus passionnés, sachez cependant qu’il y a de bonnes chances de voir ce Pura 80 Ultra arriver plus tard en France.

Prix et date de sortie

En Chine, le Huawei Pura 80 Ultra est annoncé à partir de 9999 yuans, soit environ 1215 euros hors taxes.

Le téléphone existe en doré et en noir.