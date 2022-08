macOS : les applications indispensables sur un nouveau MacBook

Vous venez de recevoir un MacBook tout neuf et vous vous demandez quels logiciels installer sur cet ordinateur ? Voici nos recommandations d'applications indispensables.

L’achat d’un nouveau PC est toujours la bonne occasion de réfléchir aux applications et outils à installer. Que ce soit en passant pour la première fois de Windows à macOS ou pour l’achat d’un nouveau Mac ou MacBook, nous avons quelques petites perles à vous recommander.

Évidemment, on pourrait tomber dans le piège de la recommandation facile, celle des applications que vous connaissez déjà : Slack, Spotify, Discord et consorts. Non, ici, il s’agit de vous recommander de petites applications qui se sont révélées vite indispensables à notre usage sur Mac. Nous ne ferons pas non plus l’affront de vous recommander Microsoft Edge ou Google Chrome. Pas plus que l’une des applications d’Apple déjà préinstallées sur votre Mac que nous vous invitons à essayer avant d’en envisager l’éventuelle désinstallation.

Bartender 4 pour gérer la barre des menus

Si vous avez acheté un nouveau Mac, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit équipé d’un écran avec une encoche au niveau de la webcam. Bartender permet de mieux gérer la barre des menus située en haut de l’écran.

Vous allez notamment permettre à toutes les applications souhaitant placer une icône dans la barre en haut à droite de l’OS de finir dans le menu de Bartender. Par défaut, à cause de l’encoche, l’espace laissé aux applications est très restreint. L’application a l’avantage de permettre un beau niveau de personnalisation.

L’application est gratuite pendant 4 semaines, puis demande une licence de 19,44 euros. Un modèle économique assez courant sur macOS qui permet de rémunérer les développeurs de l’application. Notez qu’une alternative libre et gratuite existe : Dozer.

Magnet : récupérez la meilleure fonction de Windows

Windows propose objectivement et unanimement une fonctionnalité supérieure à macOS : Snap Assist. Elle permet de facilement gérer et réorganiser vos fenêtres à l’écran. L’exemple le plus connu est la possibilité de faire prendre à une application la moitié droite ou gauche de l’écran simplement en la faisant glisser sur un rebord.

Magnet est connu des utilisateurs de Mac pour ajouter cette fonction si précieuse à macOS. Mieux, elle réplique même les raccourcis clavier de Windows. Ainsi, un coup de Control+Option+Flèche gauche (ou droite) permet d’immédiatement coller une fenêtre à gauche. Control+Option+Flèche Haut permet de la faire passer en plein écran.

Un indispensable facturé 7,99 euros sur le Mac App Store. Une alternative libre et gratuite existe : Rectangle.

IINA : VLC, mais en mieux

IINA c’est comme VLC, mais en mieux adapté à macOS. Ce lecteur de vidéo vient à bout de tous les formats avec une belle interface et des performances de pointe.

L’application est libre et gratuite. Que dire de plus ?

Browserosaurus : gagner du temps avec nos navigateurs

Si vous avez plusieurs navigateurs installés sur votre machine ou quelques applications natives pour des services web, Browserosaurus va vous permettre de gagner un temps précieux. Ce programme intervient lorsque vous cliquez sur un lien envoyé, par exemple, dans un logiciel de messagerie comme Discord. Il va alors vous proposer avec quel navigateur ou application, vous souhaitez ouvrir le lien.

C’est particulièrement pratique si le navigateur que vous utilisez pour votre travail est différent de votre navigateur personnel. Une bonne façon de garder séparés le travail et le personnel.

Browserosaurus est une application libre et gratuite.

Dropover : le glisser-déposer 2.0

Le glisser-déposer de fichiers sur macOS est vraiment très pratique à utiliser. Il permet de glisser et de déposer n’importe quel type de fichiers d’une application à une autre très facilement. Sur un MacBook avec le simple pavé tactile toutefois, il est parfois frustrant de faire de grandes distances à l’écran en gardant le doigt bien appuyé sur le trackpad.

Dropover permet de faire apparaitre un petit espace virtuel où consigner vos fichiers le temps d’un déplacement. C’est comme une petite étagère virtuelle sur laquelle vous venez poser rapidement quelques fichiers. Vous n’avez plus qu’à ouvrir la nouvelle application et récupérer tous les fichiers du petit espace Dropover pour le faire disparaitre. Les utilisateurs avancés pourront aller plus loin avec l’application en transférant automatiquement les fichiers dans votre cloud préféré. On peut aussi demander à Dropover de surveiller un dossier pour créer automatiquement une étagère en cas d’ajout d’un fichier (pratique pour le dossier des captures d’écran).

Dropover propose une version d’essai gratuite sur le Mac App Store pendant 14 jours. La version complète est facturée 3,99 euros.

Cooldown : gagner de l’autonomie en un clic

Depuis macOS Monterey, le système d’exploitation d’Apple intègre un mode économie d’énergie semblable à celui d’iOS et plutôt puissant. Il permet de faire grimper en flèche l’autonomie de votre MacBook en échange d’un peu de performances. Problème, son activation est cachée aux confins du menu Batterie de macOS. Pas très pratique pour l’activer ou non à l’envi.

C’est là que Cooldown intervient. Cette petite application vient loger une nouvelle icône dans votre barre des menus pour activer l’économie d’énergie en un clic. Repasser en mode performance est tout aussi simple. Pour obtenir ce droit sur votre Mac, l’application utilise intelligemment les raccourcis d’Apple créés avec l’application Raccourcis (Shortcuts).

L’application est gratuite, mais le développeur propose de le rémunérer sur son site.

The Unarchiver : pour tous les fichiers compressés

Windows a 7-zip, macOS a The Unarchiver. Une application simple et gratuite pour extraire n’importe quel format d’archive compressé.

Que dire de plus sinon que l’application est disponible sur le Mac App Store.

MonitorControl : régler la luminosité des écrans externes

Le centre de contrôle de macOS permet en un clic de changer la luminosité de l’écran. C’est très pratique et on y prend très vite goût. Malheureusement, le système ne gère pas tous les écrans externes de la même façon par défaut. C’est là que MonitorControl rentre en jeu.

Cette application totalement gratuite permet de modifier la luminosité ou le volume d’un écran externe depuis macOS ou les touches de raccourci du clavier du MacBook.

CopyClip : un historique pour le presse-papier

La gestion par défaut du presse-papier sur macOS n’est pas des plus optimales. Heureusement, il existe quelques utilitaires pour venir améliorer cette fonction de base. Si vous multipliez les copier-coller dans la journée, n’hésitez pas à les tester.

Nous vous proposons par exemple CopyClip qui ajoute un historique de presse-papier accessible directement depuis la barre des menus. Elle a l’avantage d’être gratuite. D’autres applications sont également très populaires dans le domaine comme Maccy. C’est aussi une fonction intégrée à des logiciels plus complets comme Raycast.

ImageOptim : alléger les images que vous partagez

ImageOptim dit tout ce qu’il faut savoir dans son nom. Ce programme permet en un seul glisser-déposer d’optimiser plusieurs fichiers images rapidement.

Gratuite et open source, elle fait appel à plusieurs petits programmes très optimisés pour réduire la taille de vos fichiers JPG ou PNG avant un éventuel partage sur le web.

Karabiner-Elements : améliorez le clavier d’Apple gratuitement

Apple oblige, le clavier AZERTY des Mac est différent de celui des claviers sous Windows. Le clavier d’Apple met en avant des touches plus difficiles à atteindre par défaut avec un clavier Windows comme « @ » ou les majuscules accentuées. À l’inverse, certains caractères spéciaux deviennent plus compliqués à taper sur Mac comme les guillemets français et les crochets.

Karabiner-Elements est une application populaire qui permet de configurer de nouveaux raccourcis pour le clavier du Mac, et ainsi faciliter certaines actions. Il est également possible d’importer en quelques clics des raccourcis créés par d’autres utilisateurs. Nous vous proposons notre propre set :

Voici quelques exemples de caractères plus simples d’accès :

Command + < : «

Command + Option + > : »

Command + ( : [

Command + ) : ]

Command + ! : \

Notez que les raccourcis que nous proposons n’en remplacent aucun préexistant. Ce sont donc de nouvelles possibilités, sans rien perdre du clavier Mac. L’application est libre et gratuite.

Sublime Text : l’éditeur de texte simple et complet

Parmi la myriade d’éditeurs de texte pour macOS, Sublime Text est à la fois l’un des plus simples et l’un des plus complets. Compatible avec tout type de format, et notamment la plupart des formats utilisés en programmation, Sublime Text offre quelques fonctions indispensables. Par exemple l’autocomplétion pour réutiliser le nom d’une variable et une bonne coloration syntaxique.

Sublime Text est disponible et utilisable gratuitement, mais le développeur demande l’achat d’une licence pour une utilisation prolongée.

CleanMyMac : nettoyez votre Mac en profondeur

Lorsque vous désinstallez une application sur macOS, elle peut laisser quelques fichiers ici ou là derrière elle. Tout cela peut s’accumuler et encombrer votre espace de stockage. Que ce soit pour nettoyer ces fichiers où déterminer ce qui peut baisser les performances de votre machine, CleanMyMac propose de nettoyer en profondeur tous les problèmes de votre Mac.

L’interface du logiciel est très simple à utiliser et se concentre sur le nettoyage des données, la protection et les performances. Il s’agit ici d’un logiciel complet à un tarif haut de gamme. La licence à vie est vendue 89,95 euros pour un Mac sans garantie de mise à jour. Un abonnement pour garder une licence à jour est proposé à 79,95 euros par an pour un Mac.

Une version d’essai est proposée sur le Mac App Store. Nous ne préférons pas proposer d’alternatives à ce logiciel. La plupart des applications prétendant nettoyer votre Mac disponible sur Internet peuvent contenir des malwares ou avoir la main trop lourde au nettoyage et se révéler dangereuses.

Et les autres

Voilà qui conclut notre liste d’applications indispensables pour un nouveau Mac. Nous nous sommes concentrées sur des applications conçues sur mesure pour macOS, mais il existe évidemment de très bons logiciels multiplateformes. Mentionnons rapidement Affinity Photos pour la retouche d’images, Bitwarden pour la gestion de mots de passe, Notion pour organiser son travail, Microsoft To Do ou encore OneNote pour la prise de note ou la gestion des tâches.

Vous pouvez partager dans les commentaires vos recommandations. Quels sont les outils dont vous ne pourriez pas vous passer ? Les applications que vous téléchargez en premier avec une nouvelle machine ?

