macOS 15.2 est officiellement disponible, voici ce qu’il faut en attendre

Apple vient de donner le coup d’envoi à macOS 15.2. Cette nouvelle version de macOS Sequoia apporte avec elle une poignée de nouveautés intéressantes, dont certaines liées à Apple Intelligence.

macOS Sequioa 15.2 est désormais disponible // Source : Apple

macOS 15.2 se fraye à présent un chemin jusque sur nos Mac, iMac et MacBook. Cette nouvelle version de macOS Sequoia comporte une dizaine de nouveautés, dont certaines majeures, qui permettent notamment au système d’exploitation de se tourner plus franchement vers l’IA et les fonctionnalités Apple Intelligence, annoncées par la firme en juin dernier.

Des fonctionnalités auxquels les utilisateurs français ne seront toutefois pas pleinement éligibles avant 2025… au mieux. Cela réduit en partie l’intérêt de macOS 15.2 sous nos latitudes : car si Apple ne nous bloque pas géographiquement l’accès à ses fonctions Apple Intelligence sur Mac (contrairement à ce qu’elle fait sur iPad et iPhone), elle n’a pas encore déployé la prise en charge de la langue française sur son service.

macOS 15.2 : quoi de neuf ?

Si votre Mac est configuré en anglais, voici la liste des nouveautés déployées par Apple avec macOS 15.2 :

La nouvelle application Image Playground arrive sur Mac pour la génération d’images par IA

Siri est désormais capable de donner des réponses dopées par ChatGPT

Vous pouvez désormais composer un texte original à l’aide de ChatGPT

La fonction de réécriture par Apple Intelligence peut désormais recevoir des instructions spécifiques sous l’application Notes

La météo peut être ajoutée à la barre de menu au travers d’une icône

La fonctionnalité « Aperçu de l’intervenant » est désormais disponible pour choisir quels éléments afficher avant la connexion à un écran externe ou un partage d’écran via AirPlay

La fonction « Partager la position de l’objet » vous permet de partager l’emplacement d’un objet avec des tiers, y compris des compagnies aériennes, et ce, de manière sécurisée

Apple annonce également des nouveautés mineures et autres correctifs pour Safari, l’application Photos, mais aussi sur les applications Bourse et Podcasts

Notez bien que si votre Mac est configuré en français, comme le notre, vous n’aurez accès qu’aux quatre derniers éléments de cette liste. Voici une capture d’écran de ce à quoi vous aurez droit.

La liste française des nouveautés de macOS 15.2 // Source : Frandroid

Pour rappel, macOS 15.2 est disponible sur tous les Mac éligibles à macOS 15 Sequoia. Les appareils dotés de processeurs Intel feront toutefois l’impasse sur les fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Pour accéder à la mise à jour, il vous suffit d’aller dans :

L’application Réglages Système

Sous l’onglet Général , cliquez sur Mise à jour de logiciels

, cliquez sur La mise à jour macOS 15.2 doit alors s’afficher

Vous pouvez alors la télécharger et l’installer