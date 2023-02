Mac Mini M2 : clavier, souris, écran… quel équipement nous vous recommandons

S’offrir un Mac Mini, c’est bien beau. Encore faut-il le reste du matériel pour pouvoir en profiter ! Écran, clavier et souris, nous avons préparé deux configurations complètes, à petit prix et au meilleur rapport qualité/prix.

Le Mac Mini M2 est une réussite : ultra compact, silencieux, puissant, et pour couronner le tout… pas si cher. Alors si vous avez décidé de vous l’offrir, et que vous ne disposez pas déjà d’un moniteur, d’un clavier et d’une souris, nous avons concocté deux sélections de produits qui iront parfaitement de pair avec le nouveau PC de bureau d’Apple.

Autant vous prévenir tout de suite, en dehors du Mac Mini en lui-même, vous ne trouverez pas de références Apple dans ces sélections, tout simplement parce que les périphériques de la marque à la pomme (moniteurs, claviers, souris) sont très chers pour ce qu’ils sont. On regarde donc du côté des concurrents, à savoir Huawei, LG ou encore Logitech. Le but : se monter un PC complet idéal pour de la bureautique et du multimédia. Le tout sans sacrifier l’aspect esthétique, pour un bureau épuré et design au maximum.

Voici donc deux configurations différentes : une pour moins de 1300 euros plutôt haut de gamme, et une seconde sélection économique pour vous en sortir à moins de 900 euros, tout compris avec au minimum les éléments suivants :

Mac Mini : la configuration premium à moins de 1300 euros

Vous voulez un matériel de qualité, qui permet de tirer parti des performances du Mac Mini M2 ? C’est parti pour les meilleurs accessoires à acheter pour profiter de votre Mac Mini, avec style qui plus est.

En ce qui concerne le son, l’écran LG possède deux haut-parleurs qui feront le job. Si vous souhaitez une meilleure qualité sonore, il vous faudra investir dans des enceintes PC, ou bien utiliser une enceinte Bluetooth.

Mac Mini : la configuration économique à moins de 900 euros

Vous voulez maitriser votre budget au maximum, en économisant sur les accessoires ? Voici une sélection de périphériques pour se monter un PC fonctionnel à partir du Mac Mini M2, à un tarif le plus abordable possible, sans pour autant sacrifier totalement la qualité. De son côté, le Huawei Mateview SE offre de bonnes prestations à un tarif plus que raisonnable.

Dans cette configuration, le son sera assuré directement par le Mac Mini qui possède un petit haut-parleur.

Dans tous les cas, quelle que soit la configuration sur laquelle vous décidez de partir, si vous comptez faire de la visioconférence, il vous faudra des écouteurs Bluetooth ou bien un casque PC. Et pour que l’on vous voie aussi, il faudra investir dans une bonne webcam telle que la Logitech C920 Pro.

