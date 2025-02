On connait le prix de la Xiaomi Pad 7

Si le marché du smartphone connait une grande compétition, on ne peut pas en dire autant de celui des tablettes où Apple continue de régner en référence. Heureusement, il existe tout de même des alternatives sous Android, notamment chez Samsung et Xiaomi.

Après une génération Xiaomi Pad 6 convaincante en 2023, le fabricant chinois est sur le point de lancer en Europe la génération 7 de sa tablette. Les sources de Dealabs nous permettent d’en apprendre plus sur le prix de la Xiaomi Pad 7 et de la Xiaomi Pad 7 Pro.

Ces tablettes sont équipées des puces Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 et Snapdragon 8s Gen 3. Dans les deux cas, avec un écran de 11,2 pouces, une définition 3,2K et une fréquence d’affichage à 144 Hz.

La batterie de 8850 mAh sera compatible charge rapide, jusqu’à 45W sur la Xiaomi Pad 7 et jusqu’à 67W sur la Xiaomi Pad 7 Pro.

Mais le plus intéressant reste le prix de ces deux tablettes. Voici les prix qui devraient être pratiqués en France.

La marque fait légèrement grimper ses prix qui passent au dessus de la barre symbolique des 400 euros. La Xiaomi Pad 6 avait été lancée à 399,90 euros en son temps.

Ces fuites sur le prix indiquent que le lancement approche à grands pas. On peut s’attendre à une présentation dans les prochaines semaines en France.

