Les artistes se protègent contre Midjourney et Dall-E : « de l’abus » d’après OpenAI

Certaines entreprises comme OpenAI ont admis avoir volé du contenu pour entraîner leurs intelligences artificielles. Depuis, certaines d’entre elles tentent de faire amende honorable, mais ne voient pas pour autant d’un bon œil les initiatives des artistes qui cherchent à protéger leurs œuvres. Ben Zhao, chercheur en sécurité informatique à l’université de Chicago, a évoqué ces nouveaux outils de défense artistique dans une interview accordée au MIT Technology Review.

L’intelligence artificielle a un problème avec la notion de propriété intellectuelle. Que ce soit dans le milieu de la musique ou de la création d’images, les législations internationales ne sont pas encore au point sur le sujet rendant ces cas difficile à traiter par la Justice. Préférant prévenir plutôt que guérir certains chercheurs comme Ben Zhao, ont choisi de développer des outils pour empêcher que le travail des artistes soit utilisé sans leurs consentements.

Cette priorité donnée au profit au détriment de l’humanité… c’est tout simplement incroyablement frustrant et exaspérant

Intitulés Glaze et Nightshade, ces outils permettent respectivement d’ajouter des pixels à une image pour brouiller les modèles d’apprentissage et l’autre de créer des défaillances majeures au sein des modèles d’IA. Pour Zhao, ces outils permettent de « faire progressivement pencher la balance du pouvoir des grandes entreprises vers les créateurs individuels » indique le MIT Technology Review.

Cette technologie semble fonctionner au vu des réponses des industriels. Contactés par le MIT Technology Review, Midjourney et Stability AI se sont refusés à tous commentaires. Seul un porte-parole d’OpenAI a déclaré que l’entreprise prenait au sérieux ces outils pour la sécurité de ses produits : « Nous travaillons toujours sur la manière dont nous pouvons rendre nos systèmes plus résistants face à ce type d’abus. ». Une défense pour le moins cocasse.

Si certaines entreprises ont pleinement embrassé l’utilisation de l’IA, d’autres ont choisi de s’y opposer. C’est le cas de Procreate, qui a récemment affirmé que « la créativité se fait, elle ne se génère pas ».

