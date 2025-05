Les chiffres les plus récents de Google montrent le déploiement poussif de la mise à jour Android 15. Est-ce à cause de Samsung ?

La Google I/O 2025 approche à grands pas et les regards vont notamment se porter sur la mise à jour Android 16 — du moins le pense-t-on. Mais en attendant la future mouture, qu’en est-il d’Android 15 ?

La dernière version stable, à date, de l’OS mobile a du mal à percer selon les derniers chiffres officiels (mis à jour le 1er avril 2025) disponibles sur le logiciel Android Studio dédié aux développeurs d’applications.

Android 15 = 4,5 % du parc mondial

Alors que le déploiement officiel a démarré en octobre 2024, Android 15 est installé sur seulement 4,5 % des appareils Android dans le monde. À titre de comparaison, sur un laps de temps similaire, Android 14 en était déjà à 13 %.

Il y a toutefois une explication qui vient rapidement à l’esprit pour comprendre ce retard.

La faute de Samsung ?

La mise à jour Android 15 a été un challenge particulièrement éprouvant pour le numéro 1 des smartphones Android : Samsung. L’interface One UI 7 du constructeur coréen (basée sur Android 15) a connu un gros retard.

Ainsi, les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra ont commencé à recevoir la mise à jour seulement à partir du début du mois d’avril. Ces modèles ne sont donc pas venus gonfler les rangs d’Android 15 dans les plus récentes statistiques de Google. Et cela vaut aussi pour la pléthore d’appareils Galaxy allant de l’entrée au haut de gamme qui auraient normalement déjà dû être mis à jour.

Dans le décompte du 1er avril, du côté des smartphones Samsung tournant sur Android 15, il n’y avait donc « que » ceux qui sont sortis nativement sous One UI 7 en 2025 : Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra et éventuellement les Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56 qui venaient d’être annoncés.

Or, le parc Android a beau être immense et varié, si on l’ampute des appareils Samsung, ce n’est plus du tout la même histoire.

Déjà tourné vers Android 16

Samsung a d’ailleurs fait face à un bug pendant le déploiement de One UI 7 et suscité l’inquiétude de plusieurs utilisateurs quant à l’usage de la batterie.

Enfin, au moment où nous publions cet article, un vaste nombre de smartphones censés être compatible n’ont toujours pas reçu la mise à jour.

Une situation peu reluisante pour Samsung qui regarderait déjà vers One UI 8. Le Sud-Coréen mettrait en effet tout en œuvre pour un déploiement rapide de son interface basée sur Android 16.