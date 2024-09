Le changement le plus important d’Apple cette année se trouve là où on ne l’attendait pas

Qui aurait cru qu’un jour, placer librement ses icônes sur un iPhone serait possible ? Avec iOS 18, Apple brise enfin les chaînes de la rigidité et offre aux utilisateurs un contrôle sans précédent sur leur écran d’accueil.

L’année 2024 s’annonçait riche en innovations pour Apple. Tous les regards étaient tournés vers l’iPhone 16 , l’Apple Vision Pro censé révolutionner la réalité mixte, ou encore Apple Intelligence, la révolution IA d’Apple tant attendue.

Et puis, discrètement, presque en catimini, Apple a dévoilé iOS 18. Au premier abord, rien de révolutionnaire : encore une mise à jour du système d’exploitation mobile.

Mais en y regardant de plus près… Je dois avouer que je me suis trompé. En juin 2024, j’écrivais « c’est moche, on dirait Android ».

Je parlais d’iOS 18. J’évoquais la personnalisation poussée… et je concluais : il ne faut pas non plus tomber dans l’excès.

Depuis le lancement de l’iPhone en 2007, Apple a toujours privilégié une approche minimaliste et contrôlée de l’interface utilisateur.

Cette philosophie, ancrée dans l’ADN de l’entreprise, visait à offrir une expérience cohérente et intuitive à tous les utilisateurs. Même si je n’adhérais à ce concept, je comprenais. Cependant, depuis quelques années, et surtout avec iOS 18, nous assistons à un changement de paradigme.

La personnalisation a longtemps été le talon d’Achille d’iOS face à la flexibilité d’Android.

Année après année, les utilisateurs d’iPhone ont réclamé plus de contrôle sur leur écran d’accueil, plus de liberté dans l’agencement de leurs applications. Apple a résisté, arguant que sa philosophie de design « opinionated » garantissait une expérience cohérente et intuitive. Mais les temps changent, et avec eux, la stratégie de Cupertino.

Retour historique sur la personnalisation iOS

2007-2012 : ère de la rigidité absolue. Aucune personnalisation possible en dehors du fond d’écran.

2013 (iOS 7) : introduction du « Parallax Effect » et des fonds d’écran dynamiques.

2017 (iOS 11) : arrivée du Centre de contrôle personnalisable.

2020 (iOS 14) : widgets sur l’écran d’accueil et possibilité de masquer des pages d’apps.

2022 (iOS 16) : personnalisation poussée de l’écran de verrouillage.

2024 (iOS 18) : révolution complète de l’écran d’accueil.

Cette évolution montre comment Apple a progressivement ouvert son système aux demandes de personnalisation des utilisateurs, tout en maintenant un certain niveau de contrôle sur l’expérience globale.

Le grand bouleversement

Avec iOS 18, plusieurs choses ont bougé. Pour la première fois, Apple embrasse pleinement le concept de personnalisation poussée. Le placement libre des icônes, longtemps considéré comme une hérésie dans l’univers Apple, devient enfin une réalité.

D’un point de vue technique, ce changement est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Le système de grille rigide qui sous-tendait l’interface d’iOS depuis ses débuts a dû être entièrement repensé.

Mais Apple ne serait pas Apple sans ajouter sa propre touche à cette liberté nouvellement acquise. Le système de teinte unifiée introduit dans iOS 18 est un tour de force technique.

En temps réel, l’iPhone analyse les couleurs dominantes de votre fond d’écran et applique une teinte harmonieuse à l’ensemble de vos icônes.

Le résultat est convaincant, je dois l’avouer : un écran d’accueil dont l’harmonie visuelle rivalise avec les meilleures créations des aficionados d’Android, tout en conservant cette touche Apple si distinctive.

Le redimensionnement dynamique des icônes est une autre innovation majeure qui mérite qu’on s’y attarde. En supprimant le texte sous les icônes et en les agrandissant, Apple prend un risque calculé.

D’un côté, l’interface gagne en clarté et en impact visuel. De l’autre, l’identification rapide des applications pourrait devenir un défi pour certains utilisateurs. Mais pour pallier ce problème, Apple a mis au point un système de reconnaissance de formes, capable d’identifier les éléments clés de chaque icône pour les préserver lors du redimensionnement et de l’application de la teinte unifiée.

Mais la révolution de la personnalisation ne s’arrête pas à l’écran d’accueil. iOS 18 apporte également des changements significatifs à l’écran de verrouillage. De quoi je parle ? De la possibilité de modifier les raccourcis rapides situés en bas de l’écran.

Fini le temps où vous étiez limité à la lampe torche et à l’appareil photo. Désormais, ces raccourcis deviennent de véritables extensions de votre workflow quotidien.

Une idée de l’importance de ce changement ? On peut enlever l’appareil photo classique, et utiliser Halide d’un simple glissement de doigt, sans même déverrouiller votre iPhone.

Cette fonctionnalité, apparemment anodine, représente un changement important pour Apple. Pour la première fois, la firme permet à des applications tierces de s’intégrer aussi profondément dans l’expérience de base de l’iPhone.

Mais mon morceau préféré pourrait bien être le nouveau centre de contrôle. Longtemps considéré comme un simple panneau utilitaire, le centre de contrôle d’iOS 18 devient un véritable cockpit personnalisable à l’extrême.

Chaque bouton, chaque curseur, chaque raccourci peut désormais être ajouté, supprimé ou réorganisé selon les préférences de l’utilisateur. Cette flexibilité rappelle ce que les utilisateurs Android peuvent faire depuis des années avec leurs widgets, mais Apple pousse le concept encore plus loin en termes d’intégration et de cohérence visuelle.

La personnalisation poussée du centre de contrôle est un exemple parfait de la façon dont Apple réinterprète les concepts de personnalisation à sa manière. Là où Android offre une liberté presque totale, souvent au détriment de la cohérence, Apple propose un système hautement personnalisable, mais toujours encadré par des lignes directrices de design strictes. Le résultat est un centre de contrôle qui peut être radicalement différent d’un utilisateur à l’autre, tout en restant instantanément reconnaissable et utilisable.

Apple reconnaît enfin que la personnalisation n’est pas l’ennemie de la simplicité, mais peut au contraire l’enrichir. En donnant aux utilisateurs les outils pour façonner leur expérience iOS, Apple ne dilue pas son identité — elle la renforce. Car, à la fin, ce qui rend un iPhone unique n’est plus seulement le matériel ou le logiciel créé par Apple, mais la façon dont chaque utilisateur se l’approprie et le personnalise.