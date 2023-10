Spotify intègre des livres audio dans son abonnement

Spotify change de stratégie et va proposer un nouvel abonnement pour l'écoute de livres audio sur sa plateforme.

Spotify met les bouchées doubles sur les livres audio publiés sur la plateforme : les abonnés payants vont pouvoir accéder à un total de 15 heures par période mensuelle avec leur formule premium. Des crédits par blocs de 10 heures seront commercialisés séparément pour les plus gros consommateurs de ce type de contenu. Cette nouveauté avait d’ailleurs été repérée le mois dernier, dans le code source de Spotify, et concernait l’abonnement HiFi.

Confidences du PDG de Spotify sur les livres audio

Daniel Ek, PDG de l’entreprise Spotify, a récemment déclaré au média FastCompany qu’il ambitionne de porter les livres audio aux oreilles d’une nouvelle génération, qui n’a pas toujours l’habitude d’en écouter. Pour cela, Spotify s’est associé à de grands noms du secteur et propose plus de 150 000 livres à l’écoute dans une nouvelle formule. Baptisée Audiobooks in Premium, cette dernière sera lancée cette semaine au Royaume-Uni et en Australie. Les États-Unis s’en verront concernés à l’hiver, avant une ouverture plus généralisée à d’autres marchés.

Daniel Ek précise que la formule de livres « à la carte » qui était déployée jusqu’à présent sur l’application continuera d’exister en parallèle. Il faut dire que, dès le début, Spotify s’était vu mettre des bâtons dans les roues par l’App Store et le Play Store. La politique tarifaire menée par ces deux acteurs principaux imposait une taxation de 30 % aux achats in-app, compliquant l’implantation des livres audio pour Spotify. Pour contourner ce problème sur Android, le géant du streaming avait mis en place une redirection vers son propre site Internet, sur lequel l’utilisateur effectuait la transaction. Pour iOS, cette méthode a rapidement été abandonnée à cause de la pression menée par Apple.