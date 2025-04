Test des Echo Show 15 (2ᵉ gén.) et Echo Show 21 : Amazon voit grand, entre hub connecté et smart TV

Avec ses nouveaux Echo Show 15 (2ᵉ génération) et Echo Show 21, Amazon mise sur des écrans connectés XXL pensés pour toute la famille. Entre contrôle domotique avancé, caméra intelligente et interface Fire TV intégrée, ces deux modèles premium veulent occuper une place centrale dans la maison connectée. Alors, pari réussi ?

Hagop Kavafian pour Frandroid

Amazon continue d’étoffer sa gamme d’écrans connectés Echo Show avec deux nouveaux modèles toujours plus grands et polyvalents : l’Echo Show 15 (2ᵉ gén.) et l’inédit Echo Show 21. Ces deux appareils, conçus pour occuper une place centrale dans la maison connectée, combinent les fonctionnalités d’Alexa avec celles d’un véritable TV connecté, grâce à l’intégration de Fire TV. Qualité d’affichage, performances audio, appels vidéo et contrôle de la maison connectée : nous avons passé au crible ces deux modèles pour évaluer leurs atouts et faiblesses. Découvrons ensemble leurs caractéristiques dans ce test complet.

Un design imposant, mais soigné, rappelant The Frame

L’Echo Show 15 de deuxième génération reprend le format cadre photo de son prédécesseur, avec un écran tactile de 15,6 pouces encadré par des bordures blanches. L’Echo Show 21 adopte la même esthétique en version extra-large. Avec sa diagonale de 21 pouces, il s’apparente à un petit téléviseur et trouve naturellement sa place fixé à un mur de cuisine ou de salon.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le châssis des écrans reste fin et peut s’accrocher au mur comme un tableau grâce au kit fourni, non sans rappeler les téléviseurs de Samsung. Il est également possible de placer les nouveaux Echo Show sur une table, en utilisant le support vendu en option pour une installation sur un meuble.

La qualité de fabrication est au rendez-vous, avec une apparence soignée, permettant aisément de le placer en évidence comme un véritable cadre. Des rebords effet bois sont également proposés en option, moyennant tout de même une quarantaine d’euros supplémentaires.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur le dessus de chaque appareil, on retrouve les boutons physiques habituels (volume +/-, activation/désactivation des micros) ainsi qu’un obturateur d’objectif de la webcam, permettant d’actionner un volet coulissant pour préserver la vie privée. La caméra frontale de 13 Mpx est d’ailleurs placée au centre de la bordure supérieure, encadrée par les micros longue portée qui permettent à Alexa de vous entendre clairement.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Côté fonctionnalités connectées, les nouveaux Echo Show disposent tous deux d’un hub domotique et de l’interface Fire TV. Ils intègrent notamment la connectivité Zigbee et Thread, assurant une compatibilité avec de nombreux appareils domotiques, y compris l’écosystème Matter et les produits Philips Hue et IKEA. Cette intégration en fait un véritable centre de contrôle domotique, sans nécessiter de passerelle supplémentaire.

Echo Show 21 // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Quant à l’intégration de Fire TV, elle transforme l’Echo Show en smart TV à part entière : la télécommande fournie permet de naviguer dans l’interface Fire TV et d’accéder aux applications de streaming vidéo (Prime Video, Netflix, YouTube, etc.) comme sur n’importe quel téléviseur connecté. Ces ajouts rendent les Echo Show 15 et 21 particulièrement polyvalents, capables à la fois de piloter le foyer connecté et de divertir toute la famille.

Une offre complète et multi-usages au quotidien

Un écran large et polyvalent pour le multimédia

L’apport principal de ces Echo Show grand format se ressent dès qu’on allume l’écran. La dalle Full HD de l’Echo Show 15 (2e gén.) offre déjà une excellente lisibilité pour les informations quotidiennes (météo, agenda familial, actualités) et pour les contenus vidéo. L’affichage est lumineux, les couleurs sont vives et les angles de vision suffisamment larges pour consulter l’écran de côté. Grâce aux widgets personnalisables, l’Echo Show peut afficher en permanence des informations utiles (liste de courses, agenda, notes, etc.), ce qui en fait un véritable tableau de bord familial.

Avec l’Echo Show 21, on change d’échelle : son immense écran de 21 pouces démultiplie le confort visuel. En pratique, la qualité d’affichage est équivalente – simplement, l’Echo Show 21 permet de profiter du contenu à plus grande distance. C’est particulièrement appréciable pour regarder des vidéos ou suivre une recette depuis l’autre bout de la cuisine. L’Echo Show 21 peut aisément servir de télé d’appoint dans une pièce : le rendu visuel est immersif, proche de celui d’un téléviseur connecté classique, tout en profitant de la flexibilité d’Alexa.

On regrette toutefois que la qualité d’image soit limitée au Full HD, alors que la plupart des appareils connectés proposent des résolutions supérieures. Certes, ça n’est pas un problème au quotidien, notamment pour un appareil qui sert pour du visionnage occasionnel, mais une résolution supérieure aurait permis un usage plus fréquent comme écran. En outre, Amazon a préféré simplifier la connectique, en ne proposant aucun port HDMI, USB-C, ou VGA, ce qui empêche l’utilisation de l’Echo Show comme écran PC.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Enfin, je trouve l’utilisation des Echo Show peu intuitive pour contrôler la domotique. Il faut en effet configurer des favoris pour les placer sur l’écran d’accueil, ou passer par plusieurs écrans pour arriver au menu permettant de contrôler tous les appareils. Si l’utilisation en tant que Hub domotique est votre priorité, l’Echo Hub offre une expérience plus intuitive, malgré son écran plus petit et l’absence de caméra.

Un son amélioré, puissant mais encore perfectible

Amazon a écouté les retours des utilisateurs de la première génération d’Echo Show 15 concernant la partie audio. Sur les modèles 2024, le système de haut-parleurs a été revu à la hausse : exit les simples drivers large bande, place à une configuration stéréo avec woofers et tweeters dédiés. La différence s’entend : l’Echo Show 15 (2024) délivre un son plus ample et riche en basses que son prédécesseur. Le volume sonore permet de remplir une pièce de taille moyenne. C’est appréciable pour écouter de la musique ou suivre une émission en fond sonore pendant ses activités. Une calibration automatique adapte par ailleurs le rendu en fonction de l’acoustique de la pièce afin d’optimiser l’écoute.

Echo Show 21 // Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’Echo Show 21 dispose des mêmes composants audio internes que le 15 (2e gén.) et offre donc une performance très proche en termes de qualité sonore. Son gabarit plus grand n’apporte pas de haut-parleurs supplémentaires, mais son volume de caisse supérieur contribue à un son légèrement plus ample. Dans les faits, l’Echo Show 21 remplit sans peine une grande pièce d’un son de qualité correcte. Cela reste en deçà d’une bonne enceinte hi-fi en termes de basses et de précision, mais pour un usage quotidien le résultat est satisfaisant.

Des appels vidéo facilités et une caméra intelligente

Les nouveaux Echo Show permettent également de garder le contact avec ses proches en offrant des appels vidéo. Leur caméra frontale de 13 Mpx à champ large, couplée aux algorithmes d’auto-cadrage d’Amazon, permet de rester toujours dans le champ lors des appels vidéo, même en se déplaçant dans la pièce. En pratique, la fonction de suivi est réactive et rend les conversations plus naturelles : on peut se déplacer tout en restant cadré correctement. La qualité d’image en appel est excellente pour un appareil de ce type, grâce au capteur haute résolution et à une bonne gestion de la lumière ambiante. Amazon a également intégré une réduction de bruit efficace : les bruits de fond (comme une hotte de cuisine en marche) sont atténués afin de garder une voix claire.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour communiquer, Alexa permet d’initier des appels (vers un autre appareil Echo ou l’application Alexa), et des applications tierces comme Zoom ou Skype sont également prises en charge. Dans tous les cas, converser en vidéo sur un Echo Show grand format est bien plus confortable qu’avec un smartphone ou une tablette, grâce à l’écran stable et au cadrage automatique qui vous suit. Toutefois, l’Echo Show 10 permet un suivi encore plus avancé grâce à son bras robotisé, malgré un écran légèrement plus petit.

Prix et disponibilité

Les deux nouveaux grands écrans d’Amazon sont disponibles depuis fin 2024. L’Echo Show 15 de 2ᵉ génération est commercialisé au tarif de 330€, tandis que l’Echo Show 21 est proposé à 440 €. On les trouve directement sur la boutique Amazon dans leur configuration standard incluant la télécommande et le kit de fixation murale. À noter qu’il n’existe pas de variations de design : les deux modèles arborent un cadre blanc avec façade noire.

Ces prix positionnent clairement les Echo Show 15 et 21 sur le segment haut de gamme des écrans connectés. Néanmoins, Amazon a pour habitude de proposer des remises conséquentes lors d’événements promotionnels (Prime Days, Black Friday, soldes, etc.). Il sera donc judicieux de guetter ces périodes pour obtenir l’un de ces appareils à un tarif plus attractif.