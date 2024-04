Test de l’Amazon Echo Hub : l’écran de contrôle Alexa pour la maison connectée

Avec le nouvel Echo Hub, Amazon lance un écran de contrôle pour contrôler ses appareils domotique. Il embarque les fonctionnalités Alexa et la plupart des fonctions d'un Echo Show, mais se distingue par une interface dédiée et une connectivité complète, en faisant un vrai panneau de contrôle domotique.

Avec ses enceintes et écrans connectés Echo, Amazon propose une large gamme de produits pour la maison, permettant d’écouter de la musique, de consulter la météo, définir une minuterie, et bien plus. Bien entendu, ces produits permettent également de contrôler vos appareils domotiques, comme vos éclairages, thermostats, serrures et autres. Malheureusement, ceux-ci n’offrent pas un accès complet à l’environnement domotique, puisque les enceintes requièrent des commandes vocales et les écrans demandent de nombreux clics à travers un menu avant d’interagir avec d’autres appareils connectés.

Avec l’Echo Hub, Amazon souhaite proposer une approche beaucoup plus directe pour interagir avec les appareils de maison intelligente, tout en continuant d’offrir ce que font les autres appareils Echo Show.

Amazon Echo Hub Fiche technique

Modèle Amazon Echo Hub Nombre de haut-parleurs 2 Caisson de basse Non Assistant Amazon Alexa Wifi Oui Couleur Blanc Poids 0,365 kg Fiche produit

Amazon Echo Hub Design

L’Echo Hub est essentiellement un écran tactile de 8 pouces, avec des bordures relativement épaisses. Contrairement à un écran connecté standard, il est prévu pour être fixé au mur, bien que des pieds vendus séparément permettent de le poser sur une surface plane. La face avant est dénuée de caméra et les quelques orifices visibles sont destinés au capteur de proximité et aux micros. Les haut-parleurs sont sur la tranche supérieure et trois boutons d’accès rapides sont disposés sur la droite.

Une fois monté sur un mur, l’épaisseur de l’Echo Hub devient visible, bien qu’elle ne soit que de 1,5 cm. Il dépasse peut-être un peu trop du mur à mon gout, à la manière d’un visiophone peu moderne. En parlant de montage mural, le produit est livré avec un support, les vis, les chevilles et un patron de montage. L’Echo Hub est alimenté en USB-C et est fourni avec un câble USB-A vers USB-C, ainsi qu’un adaptateur secteur. Il est également compatible avec l’alimentation PoE, à condition d’utiliser un adaptateur Ethernet vers USB-C. Au dos de la tablette, une encoche permet d’attacher discrètement les câbles pour éviter qu’ils ne dépassent.

L’Echo Hub offre de nombreuses options de connectivité. Il se connecte notamment en Wi-Fi 5 GHz, et peut être appairé avec des appareils Bluetooth, par exemple avec des haut-parleurs externes. De plus, il prend en charge de nombreux protocoles domotiques, comme Zigbee, Matter, Sidewalk et Thread, centralisant l’intégralité des communications avec vos appareils connectés, sans avoir besoin d’utiliser de bridge.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication et des finitions, l’Echo Hub s’en sort moins bien que les derniers appareils Echo. La face avant est qualitative et utilise des matériaux de bonne facture. La bordure, certes épaisse, à la finition blanc brillant s’intègre bien avec le reste du produit, particulièrement s’il est placé sur un mur blanc. Cependant, le reste de la coque fait appel à des plastiques moins agréables au toucher et surtout de moins bonne qualité. C’est un peu décevant, surtout comparé à d’autres appareils Amazon comme le dernier Echo Show 8 ou Echo Show 15.

Amazon Echo Hub Un bel écran, mais une qualité sonore sommaire

L’Echo Hub reprend un format d’écran classique, à savoir 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels. Celui-ci est lisible et lumineux, et suffit amplement à contrôler vos appareils mobiles. L’Echo Hub sert également de cadre photo et permet également de regarder des vidéos via Netflix et Prime Video. Bien qu’il soit assez petit, la qualité d’image est très bonne et le produit n’a pas à rougir face à d’autres écrans connectés.

Concernant la qualité audio, l’Echo Hub dispose d’un volume suffisamment puissant pour la lecture musicale ou les conversations audios. Malheureusement, la qualité du son produit par les deux haut-parleurs n’est pas extraordinaire, avec un son creux et sans profondeur. Il fait l’affaire, selon l’usage et son placement dans la maison, mais ne le voyez pas comme un Echo Show 8, qui lui dispose d’un puissant haut-parleur intégré.

Amazon Echo Hub Plus qu’un simple panneau de contrôle

L’Echo Hub est conçu pour être un véritable hub domotique et non un écran intelligent comme l’Echo Show. Son interface utilisateur diffère d’ailleurs des autres écrans Echo. L’écran d’accueil est plus élégant avec des couleurs claires et une interface. La partie centrale affiche des widgets personnalisables, disposés horizontalement. Amazon a d’ailleurs développé un nouveau widget pour les groupes domotiques, permettant de voir tous les appareils d’une pièce ou d’un groupe. Ce dernier n’est, à l’heure actuelle, disponible que sur l’Echo Hub, bien qu’il pourrait s’étendre aux Echo Show dans un second temps.

Sur la partie gauche de l’écran, on retrouve des onglets dédiés à chaque pièce ou groupe, tels que définis dans l’application Alexa. Ils peuvent être réorganisés selon l’ordre que vous préférez, pour vous donner un accès plus rapide aux pièces les plus utilisées. Une barre inférieure regroupe différentes fonctions : lecture multimédia, sécurité, serrures, climatisation, lumières, prises. L’ordre peut bien sûr être personnalisé selon vos préférences et n’affiche que le types d’appareils dont vous disposez. Par exemple, le bouton serrure n’apparaît pas si vous n’en avez pas dans votre installation domotique

L’Echo Hub offre un contrôle intuitif des appareils domotiques, grâce à son interface étudiée pour cet usage. Il les organise par pièce ou type pour un accès facile et permet de contrôler au doigt de très nombreux types d’appareils, comme des serrures ou des alarmes, contrairement à un Echo Show. Celui-ci nécessite d’utiliser des commandes vocales pour activer/désactiver l’alarme, tandis que l’Echo Hub dispose d’une interface dédiée avec clavier tactile et menu de sélection de mode.

De même, vous pouvez faire glisser le doigt pour régler la luminosité des éclairages, ajuster le chauffage ou la climatisation et plus. L’accès rapide aux Routines Alexa directement depuis la partie gauche permet même de déclencher plusieurs actions à la fois.

Au-delà du contrôle, l’Echo Hub permet de vérifier l’état des appareils en un coup d’œil. En veille, il sert de cadre photo ou d’horloge météo, et détecte automatiquement votre présence pour afficher son tableau de bord principal. Vous pouvez ainsi voir si le système de sécurité est armé, la porte verrouillée, ou si des lumières sont restées allumées. De même, il peut automatiquement afficher l’image d’une caméra en cas de mouvement détecté, ou si quelqu’un est à la sonnette.

Comme les autres écrans Echo Show, l’Echo Hub fonctionne sous Fire OS. Il peut donc diffuser de la musique, des vidéos et même naviguer sur le Web avec le navigateur Silk. Cependant, l’absence de caméra intégrée ne permet pas d’avoir des conversations bidirectionnelles ni d’avoir accès à la reconnaissance faciale pour adapter le contenu automatiquement.

Son atout réside ailleurs, puisque l’Echo Hub prend en charge de nombreux protocoles domotiques. Il agit comme un hub centralisant la connexion de vos appareils, éliminant le besoin de ponts supplémentaires comme le Hue Bridge, par exemple. Ainsi, il est idéal pour contrôler votre maison intelligente sans nécessiter de passerelles inutiles, tout en bénéficiant d’une interface dédiée et facile d’utilisation.

Malheureusement, Amazon a opté pour un processus peut-être un peu trop sous-dimensionné, puisque les performances sont parfois décevantes. En effet, l’écran nécessite parfois une ou deux secondes pour exécuter une action, et nous aurions apprécié une réactivité accrue. Espérons qu’Amazon rende les choses plus fluides à travers une éventuelle mise à jour.

Prix et disponibilité

L’Amazon Echo Hub est vendu 200 euros sur Amazon. Il est fourni avec un support mural, mais un pied additionnel vendu séparément est requis pour le poser à plat sur une surface plane.