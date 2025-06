Cette compagnie aérienne s’offre Spotify pour ses passagers : une première mondiale

Spotify a annoncé avoir conclu un partenariat avec United Airlines. Des centaines d’heures de contenus sélectionnés par le géant scandinave seront accessibles librement sur les vols moyens et longs-courrier de la compagnie aérienne américaine.

La compagnie américaine United Airlines est la première à proposer des services Spotify sur ses systèmes d’infodivertissement // Source : Unsplash – Jason Leung

C’est une première mondiale, Spotify s’est associé avec United Airlines, l’une des plus grosses compagnies aériennes au monde, pour proposer aux voyageurs une importante sélection de contenus audio, accessibles librement depuis les hautes sphères.

Dans un communiqué partagé ce jeudi, le géant scandinave de la musique en streaming (qui vient encore d’augmenter ses tarifs en France) a annoncé qu’un total de 450 heures de playlists, podcasts et livres audio sont désormais disponibles sur les systèmes d’infodivertissement des appareils United Airlines.

Spotify Télécharger gratuitement

Spotify, avec 4K et Bluetooth, à 35 000 pieds…

En tout près de 130 000 écrans individuels sont concernés, au sein de 680 appareils, rapporte pour sa part Clubic. Sur les avions les plus récents de la flotte United, les voyageurs pourront d’ailleurs profiter de ces contenus audio via une connectivité Bluetooth (parfait pour ne plus dépendre d’une prise Jack 3,5 mm abimée) et sur un écran 4K.

Source : Spotify

Le partenariat conclu entre Spotify et United Airlines va d’ailleurs plus loin. On apprend que les appareils de la compagnie d’ores et déjà équipés d’une liaison Starlink pourront également proposer aux voyageurs d’écouter du contenu Spotify sur leurs appareils personnels, sans interruption et sans frais, après s’être connectés à leur compte MileagePlus et avoir accepté au préalable les conditions d’utilisation de Starlink.

Dans le même veine, et cette fois à compter de 2026, les passagers United Airlines pourront aussi utiliser leurs appareils personnels pour se connecter à l’application Spotify sur leur écran d’infodivertissement. L’idée ? Permettre aux voyageurs d’y retrouver leur contenus favoris, leurs playlists, et de reprendre leurs contenus là ils les avaient laissé.