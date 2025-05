Une année riche pour les artistes français sur Spotify

Spotify fait le bilan des artistes français présents sur sa plateforme et révèle des records à l’international.

À la différence de l’annuel Spotify Wrapped qui permet aux utilisateurs de la plateforme de briller en société en affichant leurs goûts musicaux, le rapport Loud & Clear, lui, centré sur les performances de l’entreprise, permet de donner un état des lieux de l’industrie du streaming musical.

Si la version internationale de ce rapport était déjà connue, c’est désormais au tour de sa déclinaison française de se révéler et de mettre en lumière une année record pour les artistes français tant sur le plan musical que financier.

La France s’exporte bien

D’un point de vue musical, on note que les artistes françaises ont la cote. Leurs écoutes ont reçu une augmentation de 108 % à l’international et 90 % en France depuis 2020. Un succès qui se traduit pour l’ensemble des artistes français qui occupaient, en 2024, 70 % des titres figurant dans le top 50 Spotify France. Dans les genres privilégiés, on retrouve sur plus de 12 millions d’heures d’écoutes journalières, le rap, la pop française suivie par la pop internationale.

Du côté des finances, Spotify se vante d’avoir versé 300 millions d’euros de redevance aux ayants droit français en 2024. Un chiffre en augmentation de 18 % par rapport à ceux de l’année dernière. L’entreprise précise que deux tiers des revenus générés par les artistes français sur Spotify ont été versés à des artistes ou labels indépendants, sans pour autant préciser la répartition de ces versements. En mars dernier, c’est pourtant cette question qui suscitait déjà de vives interrogations.

