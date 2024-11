Pour le Black Friday, la plateforme Max (HBO) divise par deux le prix de son abonnement mensuel pour les 3 premiers mois

Max est une plateforme de streaming qui regroupe les catalogues de HBO mais aussi de Warner Bros. Discovery. Avec -50% sur les 3 premiers mois d’abonnement, c’est le bon moment pour essayer.

Max est une plateforme de streaming relativement jeune puisqu’elle est disponible depuis le mois de juin 2024. Jeune ne veut pas dire nouvelle puisqu’elle embarque avec elle de nombreux programmes cĂ©lèbres et des inĂ©dits venus des catalogues Warner Bros. et HBO. Pour le Black Friday, les trois premiers mois sont Ă -50% jusqu’au 2 dĂ©cembre.

Pourquoi craquer pour un abonnement Max ?

Le catalogue est assez fourni : Harry Potter, Friends, Game of Thrones, The Penguin, Beetlejuice, Dune, etc.

Vous pouvez lire en simultané sur deux appareils

Vous profitez de la Full HD sur tous vos programmes

Normalement, un mois d’abonnement Ă la formule Basic avec pub Ă Max coĂ»te 5,99 euros. Pour le Black Friday, vous pouvez souscrire l’offre et payer 2,99 euros/mois pour les trois premiers mois, avant que ça repasse Ă 5,99 euros.

Une jeune plateforme avec un catalogue alléchant

Derrière le nom de Max se cachent en fait la plateforme amĂ©ricaine HBO, peut-ĂŞtre mĂ©connue en France mais qui cartonne aux US. Il s’agit d’une chaĂ®ne payante qui peut se permettre de crĂ©er librement, sans censure. C’est comme ça qu’on s’est retrouvĂ© avec des pĂ©pites comme Six Feet Under, True Detective, Game of Thrones/Le TrĂ´ne de Fer, Euphoria, The Penguin et, en 2026, la sĂ©rie sur Harry Potter.

C’est aussi lĂ que sont hĂ©bergĂ©s les programmes de Warner Bros. Discovery, donc vous allez retrouver des films cultes ainsi que des nouveautĂ©s, avec, lĂ encore, tout le catalogue Harry Potter mais aussi les derniers films Dune de Denis Villeneuve, Retour vers le Futur, les films Batman… Bref, que du lourd, accessible directement via la plateforme Max ou en passant par MyCanal, par exemple.

Un abonnement qui va séduire cinéphiles et sérivores

Vous l’aurez compris, un abonnement HBO Max, c’est l’assurance de passer des heures devant l’Ă©cran, Ă profiter de vos films et sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©s. Mieux encore, vous pouvez utiliser jusqu’Ă deux Ă©crans simultanĂ©ment. Donc si vous ĂŞtes en couple, ou partagez le compte avec vos enfants ou la famille, chacun peut ĂŞtre dans son coin Ă regarder ce qu’il veut sans que ça crĂ©e d’interfĂ©rence.

L’abonnement Basic dont il est question ici est le seul en promotion pendant le Black Friday. C’est aussi un abonnement qui propose de la publicitĂ©, donc vous en aurez un peu avant le lancement de votre programme et parfois pendant. Un peu gĂŞnant, mais c’est ce qui permet aussi de la financer, en plus du prix de l’abonnement, et de proposer rĂ©gulièrement des offres comme celle-ci. Pour rappel : vous avez jusqu’au 2 dĂ©cembre 2024 pour y souscrire, après, c’est ciao.

Pour en savoir plus sur Max, n’hésitez pas à consulter notre article dédié à la plateforme de streaming.

Avec le temps, de nombreuses plateformes de streaming ont Ă©mergĂ© : dĂ©couvrez-les toutes dans notre guide pour savoir quelles sont celles auxquelles ça vaut le coup de s’abonner.

