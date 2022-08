Que pensez-vous de la nouvelle offre Disney+ avec publicité ? Dites-le nous dans notre sondage de la semaine.

Vous l’avez sans doute remarqué, en ce moment, la saison est aux augmentations (sauf chez Nintendo). Disney+ ne devrait pas faire exception.

Le service de SVoD s’apprête à augmenter son prix aux États-Unis de 37,5 % pour arriver à 10,99 euros. Parallèlement à cela, la plateforme prépare un nouvel abonnement à 7,99 euros avec des publicités de 15 à 30 secondes. On sait que Netflix prépare une formule du même type.

L’âge d’or de la SVoD pas cher et sans trop de contraintes semble donc être en train de prendre fin. Il faudra bientôt choisir entre économiser quelques euros et subir des publicités ou payer un peu plus cher pour profiter d’une offre premium.

Un abonnement Disney+ avec publicité, c’est oui ou c’est non ?

Imaginez-vous regarder la prochaine série Star Wars avec ses scènes de poursuite extraordinaire entrecoupées de pub, ou alors, comptez-vous résilier votre abonnement à Disney+ ? Dites-le nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Un abonnement Disney+ avec publicité, c'est oui ou c'est non ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, ça reste intéressant

Oui, si le prix n'augmente pas

Non, il faudrait que ce soit moins cher

Non, je ne veux pas de pub

Comme d’habitude, n’hésitez pas à motiver votre vote en commentaire de cet article. Nous mettrons en ligne en fin de semaine son résultat ainsi que les commentaires les plus pertinents à nos yeux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.