Disney+ : souscrivez à l’abonnement annuel avant la hausse des prix du 1er novembre

Dans le sillage de Netflix, Disney+ a pris le pas et décidé de revoir ses tarifs. La date pivot, le 1ᵉʳ novembre 2023, promet des changements significatifs des prix.

L’été dernier, nous avions appris que Disney+ allait suivre la tendance initiée par Netflix, qui vient d’augmenter ses prix de nouveau, en ajustant ses tarifs. Avec le 1ᵉʳ novembre 2023 comme date butoir, la plateforme de streaming rappelle les détails de ses nouvelles offres. Si vous envisagez de vous abonner ou de renouveler votre abonnement, voici ce qu’il faut retenir.

Augmentation des prix : l’offre Premium s’étoffe

Avec une augmentation de trois euros, l’abonnement Disney+ Premium sera désormais facturé à 11,99 euros par mois. À l’année, cette somme représente 119,90 euros, soit une augmentation de 30 euros. Choisir l’option annuelle présente toujours un avantage financier : en optant pour cette formule, l’équivalent de deux mois est offert par rapport à un paiement mensuel.

Type d'Abonnement Prix Définition Lectures simultanées Téléchargements hors ligne Qualité sonore Publicité Abonnement actuel 8,99 €/mois

89,90 €/an Jusqu'à 4K Ultra HD et HDR - - Son Dolby Atmos (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Premium (dès 01/11) 11,99 €/mois

119,90 €/an Jusqu'à 4K Ultra HD et HDR 4 Jusqu'à 10 appareils Son Dolby Atmos (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard (dès 01/11) 8,99 €/mois

89,90 €/an Jusqu'à 1080p Full HD 2 Jusqu'à 10 appareils Son surround 5.1 (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard avec pub (dès 01/11) 5,99 €/mois Jusqu'à 1080p Full HD 2 Non disponible Son surround 5.1 (contenus compatibles) Avec publicité

Cette offre premium, plus coûteuse, propose aux utilisateurs une qualité de streaming jusqu’en 4K Ultra HD avec son Dolby Atmos, permettant ainsi une expérience immersive incomparable. De plus, les utilisateurs pourront bénéficier de quatre flux en simultané et pourront télécharger leurs contenus préférés pour une lecture hors ligne sur dix appareils différents.

Des offres standard : avec ou sans publicité

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans l’offre premium, Disney+ a pensé à tout en conservant son ancien tarif pour une nouvelle offre standard. Facturé 8,99 euros par mois ou 89,90 euros à l’année, cet abonnement permet d’accéder aux contenus en définition Full HD. Le son, bien que de qualité avec le surround, n’inclut pas la fonction Dolby Atmos. Deux flux simultanés seront disponibles, tout comme la fonctionnalité de téléchargement pour une lecture hors connexion.

Cependant, pour ceux qui recherchent une solution encore plus économique, Disney+ introduit une offre standard avec publicité. À 5,99 euros par mois, les utilisateurs auront accès à l’ensemble du catalogue, mais devront se préparer à des interruptions publicitaires lors de la visualisation de films et séries. Comme pour l’offre standard, les contenus seront disponibles en Full HD avec un son surround, mais sans Dolby Atmos. Deux appareils pourront être utilisés en simultané, mais la fonction hors ligne sera absente.

Pour les clients existants : statu quo… pour l’instant

Bonne nouvelle pour ceux qui bénéficient déjà d’un abonnement Disney+ : les tarifs resteront inchangés pour le moment. À partir du 1ᵉʳ novembre 2023, les abonnements existants seront convertis en offre premium sans coût supplémentaire. Cependant, cette offre spéciale a une durée limitée. Si Disney a confirmé qu’elle resterait en place « sous réserve de changements futurs », la période exacte de cette promotion demeure mystérieuse. Le bon plan est donc de souscrire avant le 1ᵉʳ novembre à un abonnement annuel.