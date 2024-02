Amazon Prime Video : le nouveau forfait a de la pub en plus mais des options en moins

La nouvelle offre d'Amazon Prime Video avec publicités se débarrasse des options Dolby Vision et Dolby Atmos. Il faut donc débourser trois dollars de plus par mois pour à la fois retrouver ces fonctions et supprimer les annonces.

Aucune plateforme SVoD ne résiste aux publicités. Après, Netflix et Disney+, on savait qu’Amazon Prime Video allait à son tour proposer une offre de base avec publicités. Les abonnés devront accepter que leurs films et séries soient interrompues par des annonces pour ne pas payer leur forfait plus cher. Ce nouvel abonnement est arrivé aux États-Unis le 29 janvier dernier et pour se débarrasser des pubs, il faut ainsi débourser 2,99 dollars en plus par mois.

De la pub et pas de Dolby Vision ou Atmos

Or, ce n’est pas la seule chose à savoir sur cette nouvelle offre avec publicités. Ce forfait de base ne permet pas non plus de profiter de Dolby Vision ni de Dolby Atmos. C’est en effet ce qu’explique une porte-parole à The Verge.

Les fonctionnalités Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont disponibles qu’avec l’option sans publicité, sur les titres concernés.

Le média américain précise que ce détail avait été repéré par 4KFilme. Le site allemand s’était rendu compte que ses TV de Sony, LG et Samsung, qui proposaient jusque-là des options de haute fidélité, se contentaient du HDR10 sur des films profitant habituellement de la qualité Dolby Vision qui va plus loin. Même chose pour la spatialisation audio Dolby Atmos qui s’effaçait au profit du Dolby Digital 5.1 moins immersif.

Pour ne pas perdre les options Dolby Vision et Dolby Atmos sur Amazon Prime Video, les utilisateurs et les utilisatrices aux États-Unis doivent donc débourser 3 dollars de plus chaque mois, car ces fonctions ne sont disponibles que dans la formule sans publicité.

Reste à savoir quand on verra une offre similaire se déployer en France, mais il est difficile de croire que cette évolution des offres d’Amazon Prime Video ne se déploie pas au-delà des frontières américaines.