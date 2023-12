Amazon Prime Video va vous laisser le choix : la bourse ou les pubs

Après Netflix ou Disney+, c'est au tour d'Amazon Prime Video d'annoncer l'arrivée des publicités sur le service de SVOD. Un net recul de l'expérience utilisateur depuis la naissance des services de streaming vidéo.

Lorsque j’ai souscrit à un service de SVOD comme Netflix, je l’ai fait pour plusieurs gros avantages face à la TV. Il y avait d’une parte la délinéarisation, ne plus être obligé d’attendre 21H pour regarder le nouvel épisode de ma série préférée et d’une manière générale, pouvoir regarder les épisodes dans le bon ordre. Il y avait aussi le fait de pouvoir regarder films et series TV sans être constamment interrompu par de la publicité.

Malheureusement, ce dernier avantage semble bien destiné à disparaitre tôt ou tard. Les services de SVOD comme Netflix ou Disney+ ont déjà lancé des forfaits comprenant de la publicité. C’est désormais au tour d’Amazon Prime de s’y mettre.

Début des festivités le 29 janvier

Dans un e-mail envoyé aux abonnés aux États-Unis, l’entreprise prévient de l’arrivée des publicités à partir du 29 janvier 2024, dans un mois environ.

Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attrayants et d’augmenter cet investissement sur une longue période. Notre objectif est de diffuser nettement moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en continu. Aucune action n’est requise de votre part et le prix actuel de votre abonnement Prime reste inchangé.

Ce dernier détail est intéressant, Amazon fait basculer son forfait de base Prime Video dans cette nouvelle offre avec de la publicité. Le géant de l’e-commerce crée pour l’occasion une option supplémentaire à 3 dollars par mois pour retirer la publicité du service. En d’autre terme, il en profite pour maquiller une augmentation de prix du service que l’on connaissait aujourd’hui pour 3 dollars par mois.

Nous n’avons pas reçu de tel mail sur un compte connecté au service en France. Il n’est donc pas encore clair si la France sera concernée ou non par ce changement d’offre. Il est probable que les États-Unis soient un terrain d’essai pour Amazon avant une généralisation de cette offre au monde en 2024.