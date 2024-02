En février sur Amazon Prime Vidéo : beaucoup de rire… mais pas que !

Nouvelle fournée de films et séries chez Prime Vidéo en ce mois de février avec de nombreuses thématiques.

Le mois de février 2024 est déjà là et les plateformes de SVoD font leur com’ pour détailler les contenus qui seront disponibles et distillés sur ces prochaines semaines. Après Netflix, c’est au tout de Prime Video de faire sa revue avec notamment une bonne fournée de films et quelques séries exclusives.

Les séries ajoutées en février sur Prime Video

Nudes, saison 1 (disponible)

Nudes est une nouvelle série originale Amazon qui aborde un thème assez lourd, à savoir le cyberharcèlement chez les adolescents.

LOL : Qui Rit, Sort !, saison 4 (16 février)

Dans un thème plus joyeux, Amazon relance pour une quatrième saison son fameux show LOL qui regroupe une dizaine de célébrités françaises. Le principe est simple : le premier qui rigole est éliminé !

1ᵉʳ février : Arrow (saison 1 à 8) The Wire (saison 1) Nudes (saison 1)

2 février : Mr & Mrs. Smith (saison 1)

9 février : Wolf Life Me (saison 2)

16 février : LOL : Qui Rit, Sort ! (saison 4)

28 février : Influences : L’agence derrière vos écrans (saison 2)

29 février : Reina Roja (saison 2)



Les films ajoutés en février sur Prime Video

Old Boy (disponible)

Véritable classique du cinéma sud-coréen, Old Boy de Park Chan-wook raconte l’histoire de Oh Dae-su, interprété par Choi Min-sik, un homme mystérieusement emprisonné pendant 15 ans et sa quête de vengeance après sa libération inexpliquée.

This is Me… Now (disponible)

Une exclusivité Amazon pour terminer cette sélection, This is Me… Now est un film rétrospectif et introspectif sur la vie et la carrière de Jennifer Lopez qui reprend le même titre que le 9ᵉ album de la chanteuse et actrice qui évidemment interprète son propre rôle.

1ᵉʳ février : 21 Grammes 40 ans : Mode d’emploi Casino En Cavale Everything, Everything Inglourious Basterds Fast & Furious Fast & Furious : Tokyo Drift Fast & Furious 4 Fast & Furious 5 Fast & Furious 6 Fast & Furious 7 Fast & Furious 8 Il était temps Intolerable Cruauté Jurassic Park Le Monde Perdu : Jurassic Park Mandy Manhattan Master and Commander : De l’autre côté du monde Moi, moche et méchant Moi, moche et méchant 2 Moi, moche et méchant 3 Quand Chuck rencontre Larry Rain Man Snatch The Visit Upgrade Marie Stuart, Reine d’Écosse Valley Girl La Momie Le Retour de la Momie Les Minions Old Boy West Side Story

9 février : Surclassée

10 février : Foxcatcher Happiness Therapy Le Journal de Bridget Jones

15 février : Silence

16 février : This is Me… Now

19 février : Giannis: The Marvelous Journey

23 février : In the Land Of Saints And Sinners

29 février : Venus



