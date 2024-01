TF1+ est disponible et enterre MyTF1 (et Salto)

La nouvelle plateforme d'AVOD gratuite de TF1 arrive dès le mois de janvier en France. Elle aura droit un peu plus tard à une fonctionnalité particulièrement intéressante.

Mise à jour du 8 décembre 2024 : TF1+ est désormais disponible pour tout le monde via TF1.fr et l’application dédiée (remplaçant MyTF1).

Article du 20 décembre 2023 :

En novembre dernier, le groupe TF1 annonçait vouloir lancer une nouvelle plateforme de streaming vidéo gratuite pour remplacer myTF1 et lui donnait même un nom : TF1+. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur ce service.

Qu’est-ce que TF1+ ?

Le groupe TF1 a noté un glissement des habitudes de consommation des contenus vidéo. Les formats longs sont de plus en plus regardés en différé par les 25-49 ans, plutôt que sur la télévision linéaire. Partant de ce constat, il devient essentiel pour les chaînes TV de proposer un service permettant de concentrer tous leurs contenus phares.

C’est ainsi qu’est née l’idée de TF1+, une plateforme d’AVOD (pour Advertising Video on Demand) gratuite contenant plus de 15 000 heures de programmes TV. On y trouvera non seulement d’anciennes saisons d’émissions et séries cultes (Koh-Lanta, Plus Belle la Vie, Star Academy, The Voice…), mais aussi des programmes inédits.

TF1+ sera disponible depuis le web, mais aussi les box TV (Bouygues, Orange, SFR), les Smart TV de LG, Samsung, Hisense ou Philips, mais aussi Apple TV, Google TV et FireTV. Sa date de lancement est fixée au 8 janvier 2024.

Des technologies novatrices

S’inspirant de ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur les plateformes de streaming vidéo ou les applications de sports US, TF1+ apportera également quelques fonctionnalités technologiques novatrices et particulièrement bienvenues, bien qu’elles ne seront pas disponibles dès le lancement du service.

La première est baptisée Synchro et concerne la gestion des différents profils. Comme sur Netflix, Disney+ ou Prime Video, TF1+ proposera des profils pour que chaque membre du foyer puisse profiter de recommandations personnalisées en fonction de ses goûts et de son historique. Synchro de son côté permet de sélectionner deux profils ou plus afin de proposer des programmes correspondants aux goûts de plusieurs utilisateurs simultanément. Pratique pour les soirées TV en famille !

À cela s’ajoute Top Chrono, le résumé d’un match en 5, 10 ou 15 min au choix, et Top Info, un service d’information dans des formats allant de 3 à 6 minutes.

Le groupe TF1 espère bien que TF1+ devienne le centre névralgique de votre téléviseur pour concurrencer à la fois les chaînes d’info en continu et les plateformes de SVOD américaines.