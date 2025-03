Cyril Hanouna recadré par YouTube, un antivol sur Android et changement pour les mises à jour OnePlus – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi : Cyril Hanouna se fait recadrer par YouTube, Android se renforce avec une fonctionnalité antivol et OnePlus clarifie sa politique de mise à jour. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Cyril Hanouna recadré par YouTube pour le lancement de TPMP

La première de la “nouvelle” formule de TPMP sur YouTube a été retirée pour non-respect des règles de la plateforme. Des problèmes techniques liés à la diffusion des mêmes publicités que sur les box Internet ont été soulevés. De plus, l’émission a mis en avant de nombreuses marques sans mentionner les potentiels partenariats, ce que YouTube exige. La DGCCRF pourrait également intervenir si les placements de produits sont jugés suspects, encadrés par une loi récente sur les influenceurs.

Android renforce sa protection antivol grâce à l’IA

Une protection antivol arrive sur les smartphones Android (Android 10 et supérieur), utilisant l’IA pour détecter les vols. Elle bloque l’écran en cas d’arrachage suspect ou de perte de connexion Wi-Fi/cellulaire. Des options bonus, comme le verrouillage à distance via android.com/lock et l’effacement des données, sont également disponibles.

OnePlus clarifie sa politique de mises à jour : Android 15 bien inclus

OnePlus revient sur une déclaration de ses équipes nord-américaines concernant les mises à jour des OnePlus 13 et 13R. Initialement, la version d’Android d’origine des téléphones (Android 15) devait être comptabilisée dans les 4 mises à jour majeures promises. OnePlus dément : Android 15 ne compte pas. Les OnePlus 13 et 13R recevront donc bien Android 19. Malgré cette clarification, OnePlus reste en retrait par rapport à Samsung, Google et Honor, qui offrent 7 ans de mises à jour.