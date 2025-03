La protection antivol arrive sur Android : voici comment sécuriser votre téléphone en quelques clics

Un voleur vous arrache votre smartphone ? Avec cette option Android, il ne fera pas long feu.

Vous avez un smartphone Android ? Bonne nouvelle : une fonctionnalité ultra pratique, la protection antivol, est désormais dispo sur tous les téléphones compatibles, même ceux qui datent un peu.

Annoncée en mai 2024 lors de la conférence Google I/O, elle utilise l’intelligence artificielle pour repérer les vols et protéger vos données.

Tout fonctionne sur des appareils sous Android 10, sortis en 2019. Bref, même votre vieux fidèle de 5 ans peut jouer les super-héros !

Alors, concrètement, qu’est-ce qu’elle fait, cette fonctionnalité ? D’abord, elle s’appuie sur les capteurs de votre téléphone (accéléromètre, gyroscope, tout ça) et sur l’IA pour capter un geste suspect, comme un arrachage suivi d’une fuite.

Si ça arrive, hop, l’écran se bloque automatiquement. Mais ce n’est pas tout : elle peut aussi verrouiller votre téléphone quand il perd la connexion Wi-Fi ou cellulaire, histoire de compliquer la vie aux voleurs qui voudraient fouiller dedans.

Et si jamais vous voulez aller plus loin, Android a prévu des bonus. Par exemple, via le site android.com/lock, vous pouvez verrouiller votre écran à distance avec un autre numéro. Besoin de retrouver votre précieux ? Le réseau Find My Device est là pour ça, et vous pouvez même effacer toutes vos données à distance si le pire arrive.

Les étapes pour activer la protection antivol

Pas besoin d’être un geek pour activer ça, promis. Ouvrez les Paramètres de votre téléphone, direction la section Google. Là, cliquez sur Tous les services, puis cherchez Appareil et sécurité personnelle. Vous tomberez sur une option appelée Protection antivol (ou Protection contre le vol, selon votre région). Les deux modes principaux – détection de vol et verrouillage hors ligne – sont désactivés par défaut.

Une fois dans ce menu, vous pouvez aussi activer les options bonus, comme le verrouillage à distance ou l’effacement des données. Chaque fonction vous donne un petit topo pour comprendre à quoi elle sert, donc pas de prise de tête. En 5 minutes chrono, votre téléphone est paré contre les pickpockets 2.0. Attention quand même : si un voleur connaît votre code PIN ou votre schéma, il pourra toujours déverrouiller l’appareil. Moralité : choisissez un code solide.