Comment Cyril Hanouna pourrait changer profondément Internet en France malgré lui

Après la disparition de C8 de la TNT, Cyril Hanouna a fait son retour à travers les box Internet, mais aussi et surtout sur YouTube et Dailymotion en direct. Cela pose la question du champ d’action de l’Arcom.

Tout ça pour ça ? Trois jours après la fin de diffusion de C8, Cyril Hanouna est de retour sur les ondes avec son émission. Au passage, il redéfinit une nouvelle fois les possibilités du web.

En juillet 2024, l’Arcom, le régulateur de la télévision en France a annoncé que les chaînes NRJ12 et C8 perdraient leurs fréquences de diffusion.

Les deux groupes propriétaires des chaînes en question ont décidé par la suite de les fermer, plutôt que d’imaginer continuer une diffusion par d’autres canaux. Conséquence directe : la fin de l’émission à succès de C8 : « Touches Pas à Mon Poste ! » (TPMP).

Le 28 février 2025, les deux chaines ont cessé d’émettre. Moins de trois jours plus tard, Cyril Hanouna est de retour, notamment sur Internet.

Changement de paradigme

Et quel succès ! En direct, l’émission de Cyril Hanouna a réuni plus de 200 000 spectateurs sur le flux YouTube uniquement, sans compter la diffusion sur les box SFR, Orange ou Free, et sur les canaux de Canal+ (en Océanie, Afrique et pour les Antilles).

Et c’est potentiellement un tout nouveau monde qui s’ouvre à Cyril Hanouna et ses équipes avec ce succès sur Internet. En effet, sur YouTube, les règles ne sont pas du tout les mêmes que sur la télévision.

Par exemple, TPMP pourrait désormais prononcer le nom de marques et proposer des séquences sponsorisées pour des produits.

Surtout, l’émission échappe désormais aux menaces de sanctions de l’Arcom sur sa ligne éditoriale.

Une provocation

Et c’est là le cœur du sujet : est-ce que l’arrivée de Cyril Hanouna va sonner la fin de la récréation sur les plateformes de diffusion sur Internet comme YouTube ?

Nous avons vu, notamment dans le jeu vidéo, comment ces plateformes pouvaient encourager le harcèlement et la diffusion de fausses informations, de façon très prolifique pour leurs auteurs, grâce à une utilisation habile de leurs algorithmes.

Pour l’émission TPMP, la chaine C8 avait reçu 36 alertes et amendes de la part de l’Arcom comme le détaille Libération. Et les raisons sont multiples : publicités cachées, insultes, théories du complot, canular homophobe, humiliations publiques, etc.

Autant d’éléments qui pourraient retrouver naturellement leur place dans une version web de l’émission, sans que l’Arcom ait son mot à dire.

Cela remet sur la table la question d’encadrer des canaux de diffusion de plus en plus populaires à travers YouTube, Twitch ou d’autres plateformes sur le web.

Aucune charte sur YouTube

Rappelons que la différence majeure entre la diffusion de TPMP à travers C8 et sur le web est l’utilisation d’un bien public. En effet, la diffusion de C8 sur la TNT se fait à travers une bande de fréquence appartenant à l’État.

Pour diffuser sur cette bande de fréquence, les chaînes de la TNT signent une charte dont l’Arcom est le gendarme. C’est bien cela qui a fait perdre à C8 sa fréquence. N’empêchant pas la diffusion de la chaine à travers les box Internet, en dehors de la TNT.

L’arrivée de Cyril Hanouna pose alors la question : faudrait-il que les plateformes comme YouTube proposent le même type de chartes encadrées par l’Arcom pour l’utilisation de leurs canaux ? On imagine la question particulièrement complexe pour l’ensemble des chaines présentes sur YouTube, surtout si elles sont basées à l’étranger, mais peut-être pour les chaînes en France réunissant un grand nombre de spectateurs.

La création de l’Arcom en 2022, fusion de la Hadopi et du CSA, a justement été pensée pour étendre le champ d’action de l’autorité aux nouvelles plateformes de streaming et aux réseaux sociaux. Cette nouvelle autorité est désormais mise au défi.

Nous avons contacté l’Arcom pour connaître la position de l’Autorité face à cette problématique. Le cas échéant, nous mettrons à jour cet article avec ses réponses.

