Cyclone Chido à Mayotte : Free annonce la gratuité des services de téléphonie de son opérateur Only

Ce week-end, le territoire d’outre-mer de Mayotte a été balayée par le cyclone Chido, une catastrophe d’une ampleur inédite dont les populations peinent à se remettre. Afin d’aider les mahorais à communiquer entre eux, Free a annoncé la gratuité des services de son opérateur Only sur place.

Dans un post LinkedIn publié ce matin, Nicolas Thomas, directeur général de Free, a fait part de sa solidarité pour Mayotte et ses habitants frappés de plein fouet par le cyclone Chido. Dans le même temps, il a également annoncé la gratuité des services de téléphonie sur place pour faciliter la communication entre les habitants et ceux souhaitant donner des nouvelles à leurs proches situés à l’étranger.

Dès aujourd’hui, nous annonçons la gratuité et l’utilisation illimitée des services de téléphonie, SMS et internet pour tous les abonnés Only jusqu’à nouvel ordre dans les zones fonctionnelles. La remontée en puissance du réseau sera une tâche ardue, avec près de 90 % des infrastructures Only impactées. Nicolas Thomas, directeur général de Free

Only est un opérateur codétenu par le Groupe iliad et la multinationale malgache Axian. Ses activités pour le compte de Free couvrent l’île de Mayotte et celle de la Réunion.

Dans un communiqué de presse, Altice a annoncé mettre aussi en place la gratuité de ses services. De son côté, Orange va envoyer des SafetyCase avec du matériel destiné à rétablir une connexion internet via le réseau satellite de sa filiale Nordnet. Le recours au réseau Starlink n’est pas exclu.

👋 A l'#OBSummit nous avons découvert SafetyCase, un dispositif télécom de secours compact et autonome pour communiquer immédiatement en situation d'urgence quand aucun autre réseau et aucune autre source d'énergie n'est disponible. pic.twitter.com/5cABeJU34J — Orange Business (@orangebusiness) March 25, 2024

3 antennes sur 54 encore debouts

Avec les infrastructures électriques et de télécommunications sévèrement endommagées par le cyclone, on peut supposer que cette gratuité sera en place pendant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois.

Selon Les Échos, les trois opérateurs mobiles sur place – Orange, SFR et Free à travers Only – déplorent un réseau toujours inopérant trois jours après la catastrophe. Chez Orange, on comptabilise seulement trois antennes fonctionnelles sur 54, idem chez Free. SFR indique que 8 de ses 67 antennes fonctionnent encore.

Chido ayant rendu l’accès à certaines zones très compliqué, il faut encore du temps pour avoir une meilleure vision de l’étendue des dégâts et réparer les infrastructures. La priorité pour le moment est de reconnecter au réseau les sites prioritaires tels que les hôpitaux.