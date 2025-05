Piratage de Free : voici comment vérifier si vos données ont fuité

Plusieurs mois après l’énorme piratage qui a touché Free et plusieurs millions de ses clients, il est possible de savoir si vos données se sont retrouvées sur le dark web. Un site spécialisé répertoriant les fuites de données vient d’intégrer celle de Free dans sa base de données.

Piratage Free // Source : Frandroid

En octobre 2024, l’opérateur Free subissait une cyberattaque d’ampleur, tant par la quantité de données siphonnées que par la nature de celles-ci. En plus des noms, prénoms, adresses postales et mail des victimes ayant ouvert la voie à une recrudescence des tentatives d’arnaque, plusieurs IBAN ont également fuité. Dès à présent, il est possible de savoir si vous êtes concerné et de prendre les mesures nécessaires.

Have I Been Pwned ?

Have I Been Pwned est un site créé il y a une douzaine d’années répertoriant toutes les fuites de données ainsi que les adresses et autres données concernées. La plateforme a récemment intégré les données piratées chez Free : 13,9 millions de comptes concernés. Pour savoir si les données de votre compte Free ont été entre les mains de hackers, il suffit de rentrer l’adresse mail concerné sur la page d’accueil du site… et attendre.

Le site indique si l’adresse mail rentrée est concernée par une fuite de données, quand et quelles données sont susceptibles d’être concernées. Mais il n’indique pas précisément si votre adresse postale ou si vos coordonnées bancaires en particulier se sont retrouvées en vente sur le darknet. Si cela peut rassurer, (ou inquiéter, c’est selon…), 59 % des données siphonnées lors du piratage de Free se trouvaient déjà dans le base de données de Have I Been Pwned.

Cependant, quand bien même le site est sérieux, sans danger et géré par un expert de la cybersécurité, Have I Been Pwned est illégal en France et dans l’UE étant donné qu’il contrevient au RGPD. Effectivement, traiter des données compromises sans le consentement des personnes concernées peut valoir une grosse amende.

