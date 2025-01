Pour la fin des soldes, la microSD Amazon Basics de 1 To chute sous les 80 €

Les créateurs de contenus sur smartphone ou les joueurs sur Nintendo Switch savent à quel point une carte microSD dotée d’une grosse capacité de stockage est indispensable. Si vous souhaitez faire des économies en cette fin de soldes, sachez que la microSD Amazon Basics de 1 To est proposée à 79 euros au lieu de 94 euros sur le site de la marque.

Nintendo Switch, smartphone, caméra d’action, drone… Tous ces produits se doivent d’embarquer une microSD dotée d’une capacité de stockage suffisamment importante pour ne jamais être bloqué en cours d’utilisation par un espace saturé. Si vous avez cette crainte, vous pourrez par exemple vous diriger vers la microSD de 1 To Amazon Basics, qui offre de belles performances et qui est en plus affichée à moins de 80 euros pendant les soldes d’hiver.

Ce que propose la microSD Amazon Basics

Des vitesses de transfert jusqu’à 100 Mo/s

Une compatibilité U3 et V30, pour filmer en 4K@60fps

Une certification A2

Auparavant vendue à 94,17 euros, la microSD 1 To Amazon Basics est aujourd’hui proposée en promotion à 79,03 euros sur Amazon.

Une microSD performante

La carte microSD Amazon Basics offre tout d’abord de bonnes vitesses de transfert, qui peuvent atteindre 100 Mo/s en lecture et 80 Mo/s en écriture. Autant dire que le déplacement de photos, de jeux ou de fichiers s’opère très rapidement. Les amateurs de vidéo en UHD, qui possèdent un drone ou une action cam, apprécieront encore plus le fait que la carte est compatible UHS-3 (U3) et V30, ce qui permet d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps. Notez aussi que l’Amazon Basics est également une carte de Classe 10, ce qui permet de filmer des vidéos en Full HD.

Ce modèle est aussi certifié A2 (4 000 IOPS en lecture et 2 000 IOPS en écriture) et peut donc tout à fait traiter davantage d’opérations par seconde et assurer de bonnes performances lors du lancement des applications stockées.

Un large espace pour stocker plein de fichiers

Avec de telles performances, la carte microSD Amazon Basics a toute sa place dans un smartphone, un appareil photo, un drone, une GoPro, une Nintendo Switch ou même un Chromebook ; bref, dans des appareils dont le stockage natif est un peu trop limité. Avec 1 To d’espace disponible, vous pourrez par exemple enregistrer plus de 250 000 photos de 12 Mpx, 2 000 vidéos en 4K ou 4 000 en Full HD, ou encore une tripotée de jeux et d’applications.

Et tous vos fichiers seront bien protégés, puisque la carte est capable de résister à l’eau, aux températures extrêmes de -10°C à 80°C, aux rayons X ou encore aux champs magnétiques. Rien que ça.

