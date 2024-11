Pendant le Black Friday, Amazon brade sa carte microSD Basics de 1 To à moins de 100 €

Si vous attendiez le Black Friday pour enfin vous acheter cette carte microSD dont votre smartphone, votre Nintendo Switch ou encore votre GoPro a cruellement besoin, et ce, sans vous ruiner, alors laissez-nous vous dire que vous avez bien fait de patienter. Vous pourrez ainsi vous diriger, par exemple, vers le modèle Amazon Basics de 1 To, proposé à 92 euros au lieu de 122 euros.

Celles et ceux qui ont un grand nombre de fichiers, vidéos, photos ou jeux à stocker dans leur smartphone, leur Nintendo Switch, leur drone ou encore leur action cam savent à quel point une bonne carte microSD, dotée d’une capacité généreuse, est indispensable. Et c’est encore mieux quand cette microSD est bien performante, à l’image de l’Amazon Basics, compatible UHS-3 et V30. Celle de 1 To est d’ailleurs proposée à moins de 100 euros pendant le Black Friday ; en voilà un bon rapport capacité-prix.

Les points forts de la microSD Amazon Basics

Des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 100 Mo/s

Compatible U3 et V30, pour filmer en 4K UHD à 60 fps

Certifiée A2

Initialement proposée à 122 euros, la carte microSD Amazon Basics de 1 To est désormais disponible en promotion à 92 euros sur Amazon.

Une généreuse quantité de Go

La carte microSD Amazon Basics a donc toute sa place dans un smartphone, un appareil photo, un drone, une GoPro, une Nintendo Switch ou même un Chromebook ; bref, des appareils qui ont un stockage interne natif un peu trop limité. Avec 1 To de plus offert par l’Amazon Basics, vous aurez largement de quoi faire pour enregistrer un très grand nombre de photos (plus de 250 000 de 12 Mpx), de vidéos (4 000 en Full HD et plus de 2 000 en 4K), de jeux ou encore d’applications.

Et gardez en tête que tous vos précieux fichiers seront bien protégés puisque cette microSD est capable de résister à l’eau (IPX6), aux températures extrêmes de -10°C à 80°C, aux rayons X ou encore aux champs magnétiques. Autant dire que si vous partez en vadrouille ou que vous souhaitez filmer vos exploits sportifs en pleine nature, l’Amazon Basics ne craindra (presque) rien.

De bonnes performances au programme

La microSD Amazon Basics n’est pas que solide et généreuse en Go : elle offre aussi de bonnes performances, avec par exemple des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 100 mo/s en lecture et jusqu’à 80 Mo/s en écriture. Cette vitesse d’écriture devrait d’ailleurs combler les amateurs de vidéo en 4K, d’autant plus que la carte est compatible UHS-3 (U3) et V30, ce qui permet d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps, ou tout simplement de faciliter les transferts de nombreuses images depuis un appareil photo hybride, d’ailleurs. Notez aussi que l’Amazon Basics est également une carte de Classe 10, ce qui permet de filmer des vidéos en Full HD.

Enfin, la carte microSD Amazon Basics est certifiée A2 (4 000 IOPS en lecture et 2 000 IOPS en écriture) : elle peut donc traiter plus d’opérations par seconde et assurer de bonnes performances lors du lancement des applications stockées sur celle-ci.

