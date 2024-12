Avoir un TV Oled 4K 55 pouces et 100 Hz n’a jamais été aussi abordable grâce à cette offre Amazon

Oled, 100 Hz, HDMI 2.1 et Google TV, le téléviseur Panasonic TX-55MZ700E cumule un bon nombre de points. Mieux encore, sa version 55 pouces se négocie sur Amazon à seulement 787 euros au lieu de 1 899 euros au départ.

Panasonic TX-55MZ700E // Source : site officiel

Sur le marché des téléviseurs Oled, on a tendance à se diriger vers ceux conçus par LG, mais d’autres constructeurs font tout aussi bien. C’est le cas du Panasonic TX-55MZ700E, un téléviseur Oled complet qui est à considérer : entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour les consoles next-gen, sa dalle Oled 4K de 55 pouces à 100 Hz et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo, il a de quoi plaire. La bonne nouvelle, c’est que son prix chute fortement grâce à cette remise de 1 000 euros sur Amazon.

Les atouts du Panasonic TX-55MZ700E

Une dalle 4K Oled de 55 pouces

Compatible HDR, HDR10, Dolby Vision et Atmos

La présence de ports HDMI 2.1, mode ALLM et VRR

Sans oublier l’interface Google TV

Au départ vendu à 1 899 euros, le téléviseur Panasonic TX-55MZ700E s’affiche à un prix bien bas sur Amazon : 787 euros. Notez que le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 896 euros.

La livraison de ce produit s’effectuera après Noël.

Un écran Oled de qualité

Le Panasonic TX-55MZ700E est un produit bien fini et élégant. On a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures fines tout autour de l’écran, pour une immersion plus grande. Sa dalle est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle est Oled offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos pour une meilleure expérience audio.

Doué aussi pour le gaming (HDMI 2.1, VRR, ALLM…)

Ce modèle de chez Panasonic est aussi orienté gaming. En intégrant des ports HDMI 2.1, il convient parfaitement aux consoles next-gen, et peut afficher les jeux en 4K en 120 FPS sans broncher. Amazon affiche une dalle de 60 Hz sur sa page, mais le site officiel de la marque précise bien jusqu’à 120 Hz. Lors de vos sessions de jeu, vous allez même pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR.

Pour continuer d’offrir une bonne expérience, cette Smart TV tourne sous Google TV. Pas de « My Home Screen », l’OS maison de la marque, on a droit à ce qui se fait de mieux sur le marché. Une interface simple et fluide à l’utilisation. Sur le menu principal, vous retrouvez des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonné. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

