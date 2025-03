Cette microSD 512 Go Samsung aux couleurs de Sonic perd 30 € de son prix à l’occasion des ventes flash d’Amazon

Idéale pour augmenter le stockage de votre Nintendo Switch ou pour filmer en 4K à 30 ips, la carte microSD Samsung Pro Plus de 512 Go, aux couleurs de Sonic, est à un super prix sur Amazon. Pendant les ventes flash de printemps de la plateforme, on peut en effet la trouver à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Pour enregistrer des vidéos en 4K, profiter de chargements rapides des jeux et bénéficier d’un grand espace de stockage pour une Nintendo Switch, un drone ou une action cam, une bonne carte microSD est indispensable. Performante, la Samsung Pro Plus de 512 Go est par exemple une bonne solution à envisager. C’est d’ailleurs celle à l’effigie de Sonic qui nous intéresse le plus, non seulement pour son style bien sympathique, mais aussi et surtout pour son prix, qui baisse de 37 % pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points forts de la microSD Samsung Pro Plus

Une capacité de stockage généreuse

Des vitesses de transfert jusqu’à 180 Mo/s

Le stockage de vidéos en 4K

Auparavant proposée à 79,99 euros, la carte microSDXC Samsung Pro Plus Sonic de 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Des chargements très rapides

Certes, le design des cartes microSD est généralement un point sur lequel on ne s’attarde pas vraiment, mais celui de cette Samsung Pro Plus mérite qu’on en parle un peu. En effet, le visage de Sonic, le célèbre petit hérisson bleu du jeu éponyme, a été imprimé sur cette microSD, ce qui devrait ravir les amateurs du titre. L’autre atout de ce design, c’est la solidité de l’ensemble : en effet, la marque assure que sa microSD résiste à l’eau, aux variations de température, aux rayons X, aux chutes et à l’usure.

Attardons-nous maintenant sur les performances de cette carte, qui nous intéressent quand même davantage. La Samsung Pro Plus propose ainsi des débits pouvant atteindre 180 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture. Autant dire que les chargements des jeux stockés sur la carte seront très rapides et les parties sans latence. Les déplacements de documents et de photos devraient quant à eux s’opérer en quelques secondes.

Et avec 512 Go mis à disposition, la microSD peut vous permettre de stocker une grande quantité de fichiers et de jeux. Ceux qui possèdent une Nintendo Switch OLED, dont le stockage natif s’élève à 64 Go, en auraient bien besoin, par exemple.

Les images 4K de votre drone bien à l’abri

Mais cette microSD Samsung n’est pas réservée aux consoles de jeu. Elle peut aussi être embarquée par un drone, une GoPro ou encore un smartphone. D’ailleurs, si vous souhaitez, avec ces appareils, tourner et enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 30 fps, vous pourrez totalement le faire avec la Samsung Pro Plus, grâce à sa compatibilité de la carte avec la classe de vitesse vidéo V30.

De plus, la microSD possède la certification A2 ; un vrai gage de qualité, puisqu’elle permet de disposer de débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Une configuration qui assure de bonnes performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde.

Cette carte peut enfin être utilisée avec le logiciel Samsung Magician, qui permet de garder un œil sur ses performances.

