Orange offre la 5G à tous ses clients cet été ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter

Orange avait déjà offert l’accès à sa 5G à tous ses clients l’été dernier lors des Jeux Olympiques de Paris. L’opérateur historique relance son offre cette année, mais il y a quelques conditions à remplir pour avoir sa 5G gratuite.

Lancement de la 5G chez Orange // Source : Frandroid

Comme l’été dernier, Orange offre l’accès à son réseau 5G à tous ses abonnés mobiles. À l’origine, le but de cette opération était de désengorger le réseau 4G en vue de l’afflux de touristes. L’opérateur historique relance son offre à l’occasion des vacances estivales. Il est possible d’accéder à la 5G d’Orange gratuitement dès aujourd’hui, et jusqu’au 8 septembre. Il y a toutefois quelques conditions à remplir pour profiter de cette option « Découverte 5G ».

La 5G, c’est simple, mais pas automatique

L’offre « Découverte 5G » d’Orange s’adresse aux clients mobiles de l’opérateur abonnés à un forfait 4G mais équipés avec un smartphone compatible 5G. Si l’année dernière, le basculement était automatique pour les personnes éligibles, il faut cette fois en faire la demande dans son espace client.

Dans la liste des options disponibles sur l’espace client (en ligne ou sur l’application Orange et Moi), il faut simplement activer l’option Découverte 5G afin de profiter de la 5G d’Orange pendant deux mois sans surcoût. Passée la période promotionnelle, la résiliation sera automatique. Les clients Orange ont jusqu’au 20 août pour en faire la demande, pour en bénéficier jusqu’au 8 septembre.

© Numerama

Notez que seuls les clients Orange peuvent profiter de cette option, les abonnés Sosh ne sont pas concernés. Quant au réseau lui-même, Orange ne précise pas si les smartphones compatibles peuvent capter la 5G+ au lieu de la 5G NSA.

