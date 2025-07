Orange fait évoluer le forfait 2h / 20 Go mais augmente le tarif : comment refuser la hausse ?

Orange a annoncé une évolution prochaine de son offre 2h / 20 Go. Cette dernière proposera dès septembre deux fois plus de données cellulaires… mais avec une (petite) hausse de tarif en contrepartie.

Source : Frandroid

Orange augmente parfois gratuitement le volume de données cellulaires proposé avec certains de ses forfaits mobiles… mais ce ne sera malheureusement pas le cas ici. En fin de semaine dernière, l’opérateur français a annoncé qu’à compter du 1er septembre prochain, son offre mobile 2 h / 20 Go, proposée jusqu’à présent à 14,99 euros, augmentera de 2 euros par mois en l’échange d’un doublement du volume de données disponible.

Les utilisateurs qui n’auront pas refusé ce changement verront ainsi passer leur forfait de 14,99 euros mensuels, à 16,99 euros par mois pour 40 Go de données cellulaires… en lieu et place des 20 Go initiaux. Les 2 heures d’appel, eux, resteront par contre d’actualité.

Vous pouvez refuser ce changement, et voici comment faire…

Comme le souligne AlloForfait, Orange vise une amélioration du « confort quotidien » avec cette nouvelle formule. L’idée est notamment de permettre aux abonnés concernés d’avoir une plus grande marge de manoeuvre pour du partage de connexion (une utilisation de plus en plus courante chez les chez jeunes utilisateurs), mais aussi pour jouer en ligne ou streamer plus facilement de la musique en haute qualité.

L’utilisation de ce forfait actualisé lors des vacances est aussi évoqué, puisque ces 40 Go seront bien sûr entièrement utilisables en Europe (Suisse et Andorre compris).

Source : Mail Orange / AlloForfait

Comme évoqué plus haut, les utilisateurs souhaitant rester à 14,99 euros par mois peuvent toutefois refuser de voir évoluer (et augmenter) leur forfait. Pour ce faire, et s’en tenir par conséquent à l’offre 2h / 20 Go originelle, il leur suffit de passer par l’Espace Client d’Orange, et de se laisser guider. Attention par contre, les abonnés concernés par cette évolution ont seulement jusqu’au 8 août prochain pour y renoncer. Il leur faudra donc se positionner assez vite.

Notez enfin qu’il est toujours possible de résilier sans frais cette nouvelle formule, et ce jusqu’au 4e mois suivant la date d’entrée en service, ou de choisir un autre forfait Orange.

