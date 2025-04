Les jeunes préfèrent de plus en plus la 4G/5G à la Wi-Fi

La 4G/5G contre le Wi-Fi ? Une nouvelle étude de l’Arcep précise qu’en 2024, 20% des jeunes adultes choisissent de se connecter à internet à domicile en utilisant leur smartphone se passant de box internet.

Si le duo forfait mobile pour l’extérieur et forfait box internet à domicile reste encore bien ancré dans les habitudes, il pourrait être remis en question dans les années à venir. Dans son dernier rapport, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) indique qu’en 2024, 19 % des 18-24 ans et 15 % des 25-39 ans n’ont pas de connexion fixe à internet à domicile, rapporte DegroupTest.

Un changement de pratiques

Si la box internet à encore la côté chez une majorité d’utilisateurs, les raisons de son abandon chez les plus jeunes restent pertinentes à souligner. Pour DegroupTest, ce délaissement s’explique par une offre qui ne serait pas utilisée à 100%. En effet, selon l’Arcep, en 2024, si 74% de la population reste équipée en téléphonie fixe, ce niveau est le plus bas enregistré depuis 1997. Les tranches les plus représentées étant les 60-69 ans avec un équipement mesuré à 82% contre 85% pour les 70 ans et plus quand il n’atteint que 57% chez les 18-24 ans.

Du côté de la télévision, si 92% des Français continuent de consommer des programmes produits par des chaînes de TV, l’accès à ces derniers changent selon les âges. L’Arcep précise ainsi que 28 % des 18-24 ans les regardent sur un ordinateur ou une tablette et 17% des 18-24 ans les regardent sur un smartphone.

S’il est encore trop tôt pour déterminer si cette tendance va s’accentuer, on peut noter que l’arrivée de nouveaux forfaits mobiles offrant des data toujours plus importantes va dans ce sens de consommation, malgré les restrictions qui pèsent sur eux.

