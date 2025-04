L’offre Livebox Play d’Orange gagne en débit … mais augmente de prix

Orange annonce une augmentation des débits descendants et montants de son offre Livebox Play, mais l’évolution va se faire aussi du côté des prix.

La Livebox Play va se mettre à niveau côté débit, mais va monter en prix // Source : Orange

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule et, chez Orange, elle est accompagnée d’une mauvaise : les clients Livebox Play vont voir leur tarif augmenter de quelques euros, sans refus possible.

Trois euros de plus pour un débit « à jour »

Comme l’indique AlloForfait, Orange a envoyé un mail à ses clients Livebox Play pour les informer d’une évolution de l’offre. La première chose à noter est donc que cette « vieille » Livebox va très bientôt pouvoir profiter de débits dans les normes actuelles, à savoir 2 Gb/s en descendant et 800 Mb/s en montant.

Diverses options viennent se greffer à l’offre, avec les frais d’activation habituels, comme le répéteur Wi-Fi 6 et la remise de 5 euros par mois sur Netflix, même si le client possède déjà son propre abonnement.

Mais la mauvaise nouvelle, c’est que tout ça va coûter 3 euros de plus par mois pour tous les clients Livebox Play, sans aucune possibilité de refuser le changement. Bien évidemment, pour celles et ceux qui profitent déjà de Netflix, l’augmentation est absorbée par l’option citée plus haut ; mais encore faut-il en avoir besoin.

Un changement d’offre sera aussi facturé

Si vous comptiez passer sur l’offre la moins chère de chez Orange pour contrer cette augmentation, ne vous y méprenez pas : chaque changement pour une offre inférieure est facturée 49 euros. Avec un savant calcul, cela équivaut à un peu plus de seize mois d’augmentation de l’offre Livebox Play.

Mais il reste une dernière solution pour celles et ceux qui ne veulent pas rester chez Orange. L’article L224-33 du Code de la consommation indique très clairement qu’il est possible de résilier sans frais lorsqu’une telle augmentation « obligatoire » est mise en place ; il faut néanmoins le faire dans un délai de quatre mois à compter de la réception du mail.

