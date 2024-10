Orange : ce décodeur TV, le plus puissant de sa génération, cessera bientôt de fonctionner

C’est une gloire du passé qui s’éteint définitivement. Orange a annoncé que sa fameuse Livebox Play TV, dévoilée il y a presque 12 ans, cessera bientôt de fonctionner. Les abonnés qui l’auraient encore pourront l’échanger gratuitement avec un modèle plus récent annonce l’opérateur.

Décrit par Paul Otellini, ex-PDG d’Intel, comme le « décodeur le plus puissant du marché » à l’époque de sa sortie, le Livebox Play TV (ou Livebox Play IHD92 pour les intimes) prend bientôt sa retraite. C’est ce que rapporte Univers Freebox, ajoutant qu’Orange a prévu de les remplacer gratuitement par un décodeur TV plus récent.

L’heure est au décodeur TV UHD

À l’époque de sa sortie, le Livebox Play TV était un vrai bijou de technologies. Processeur Intel Atom CE4257 « Groveland », lecture Blu-ray intégré et compatible avec le mode 3D, support du Full HD à 50/60 Hz et disque dur de 320 Go… D’autant plus qu’il était livré avec une box compatible avec la toute nouvelle norme Wi-Fi 5 et un débit hallucinant de 200 Mb/s. La Livebox Play TV a fait couler beaucoup d’encre en cette fin 2012.

Bientôt, Orange remplacera gratuitement ces décodeurs TV aujourd’hui obsolètes par le décodeur TV UHD. Et ce, sans changement d’offre ni de prix. Les abonnés devront alors se tourner vers leur espace client ou voir directement en boutique Orange.

Sur le plan technique, on fait un bond de quelques années. Le décodeur TV UHD est sorti en 2018 et il est toujours inclu dans certaines offres fibre d’Orange et de Sosh. Il apporte notamment la 4K et le Dolby Atmos ainsi qu’un disque dur de 450 Go. Surtout, il fonctionne en sans fil grâce à sa puce Wi-Fi 5 intégrée, ce que ne proposait pas le Livebox Play TV.

