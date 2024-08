Sosh : quels sont les abonnements fibre et ADSL en 2024 ?

Sosh est à Orange ce que RED est à SFR : une filiale low-cost qui permet de profiter des prix les plus bas sur les forfaits mobiles et internet. Hormis que Sosh propose une offre unique, autant sur la fibre que l’ADSL. Voyons ce que vaut la boîte Sosh en 2024.

Voilà maintenant 10 ans que Sosh propose, en plus des forfaits mobiles, un abonnement sans engagement à une box fibre ou ADSL baptisé « La boîte Sosh ». À l’instar de RED by SFR, l’abonnement est en quelque sorte personnalisée puisqu’il s’agit d’une formule unique à laquelle on rajoute une ou plusieurs options. Un schéma qui se démarque de la concurrence et de leur lot d’abonnements avec chacun leurs avantages.

La fibre d’Orange sans engagement, mais fortement bridée

Le premier avantage de souscrire à un abonnement chez Sosh est de profiter d’une offre dont on peut se désabonner quand on veut, tandis qu’Orange propose des formules avec un engagement de 12 mois et une augmentation du prix au bout de six mois. En revanche, Sosh fait le choix de proposer une ligne fibre bridée en débits par rapport à Orange. L’opérateur low-cost s’inscrit dans une stratégie visant à cibler un public spécifique tout en garantissant des tarifs plus compétitifs que les offres premium.

Orange a fait le choix pour Sosh de s’adresser principalement aux utilisateurs et aux ménages n’ayant pas besoin d’une bande passante importante au quotidien. La boîte Sosh convient parfaitement à des usages simples comme la navigation sur internet, l’usage des réseaux sociaux, ou la consultation de contenus en streaming en haute définition, voire plus. Cette offre est également adaptée aux budgets plus restreints, offrant ainsi une option abordable pour les consommateurs soucieux de maîtriser leurs dépenses, surtout concernant les abonnements qui peuvent vite faire grimper la facture s’ils s’accumulent.

Cependant, pour les usages intensifs de la bande passante, tels que le jeu en ligne, il vaut mieux préférer les offres à haut débit d’Orange qui garantissent des performances élevées pour ces usages gourmands qui ne sauraient se contenter d’un débit de seulement 300 Mb/s.

Sosh se contente encore d’une box internet de 2019

Malgré le passage à la Livebox 7 chez Orange dans son offre la plus premium, on aurait pu croire qu’Orange comptait transvaser quelques exemplaires de sa Livebox 6 pour le plus grand bonheur des clients fibre de Sosh, d’autant plus qu’elle n’a que deux ans d’existence au compteur. Malheureusement, cette dernière est encore réservée exclusivement à l’offre Livebox Up Fibre d’Orange et les clients Sosh doivent se contenter seulement de la vénérable Livebox 5 qui date de 2019. Il n’y a pas encore de plans à court terme pour passer à la 6e génération de la fameuse box.

La Livebox 5 constitue une quintessence de sobriété qui a au moins le mérite d’être composée entièrement en plastique recyclé. On y note l’absence d’écran LED sur la face avant, remplacé par l’utilisation de diodes pour les signaux lumineux de fonctionnement d’internet, du Wi-Fi et du téléphone. À l’arrière, on retrouve 4 ports Ethernet de 1 Gb/s et le réseau sans-fil est assuré par une puce Wi-Fi 5. Du très classique donc, mais qui permet de répondre à la plupart des usages réseaux à domicile, pourvu que votre habitation ne dépasse pas 60 m².

La seule différence avec la Livebox 5 proposée par Orange dans son offre Livebox Fibre, c’est la vitesse de connexion. Chez le grand opérateur, la Livebox 5 propose un débit symétrique de 500 Mb/s, donc autant en descendant qu’en montant. Chez Sosh, ce débit symétrique est de 300 Mb/s.

Le boîtier TV en option

Sosh est étonnamment peu communicatif sur la disponibilité de l’offre TV dans son abonnement fibre et ADSL. Les détails tiennent sur trois ou quatre lignes dans un encart gris en bas de page. Elle est pourtant bien présente et est même accessibles gratuitement sur l’application La TV d’Orange . Cette dernière permet de profiter d’une base de plus de 190 chaînes sur mobile, tablette, ordinateur ou même une Smart TV, ainsi que d’un accès aux plateformes de SVoD comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

Sosh va plus loin en proposant la box TV d’Orange, le décodeur Ultra HD 4K. Comme son nom l’indique, ce décodeur est compatible avec la définition 4K mais aussi le son surround Dolby Atmos. il embarque également une puce Wi-Fi 5 ainsi que l’assistant vocal Alexa que l’on peut réveiller avec une touche de la télécommande. L’option décodeur TV est disponible pour 5 euros de plus par mois, le bouquet de chaînes n’évolue pas mais on profite au moins d’un enregistreur TV multi-écrans d’une capacité de 300 heures.

La téléphonie gratuite vers les fixes, et payante pour les mobiles

L’opérateur ne tire pas un trait sur la partie téléphone. Sosh propose dans son offre la fourniture d’un numéro fixe avec les appels gratuits vers les fixes de France métropolitaine et des DOM, mais aussi de plus de 100 destinations internationales. Pour ce faire, il suffit de brancher une ligne fixe sur la Livebox 5 via le connecteur prévu à cet effet.

Sosh propose aussi une option permettant d’appeler vers les mobiles de France et des DOM via le numéro fixe en souscrivant à une option de 5 euros de plus par mois. Dommage que pour ce prix, d’autres destinations ne soient pas éligibles comme l’Europe, les États-Unis ou le Canada comme c’est le cas chez avec les abonnements d’Orange.

Sosh propose-t-il encore une offre ADSL ?

Pour les rares encore branchés à l’ADSL, Sosh propose un abonnement avec cette fois la Livebox 4, la seule box de l’opérateur encore compatible avec ce réseau. Elle est également compatible avec la VDSL2, ce qui devrait lui permettre de profiter d’une vitesse de connexion approchant les 100 Mb/s. Sortie en 2016, elle vit ses dernières années avec la disparition du réseau ADSL programmée pour 2030.

Bien qu’elle soit principalement utilisée pour se connecter au réseau ADSL, la Livebox 4 est également compatible avec la fibre et propose dans ce cas-ci un débit théorique pouvant atteindre 1 Gb/s en descendant. Elle se dote à l’arrière de quatre ports Ethernet et d’un port USB-A à l’avant pour lire du contenu multimédia. Au lieu des diodes que l’on retrouve sur les dernières générations de Livebox, nous avons là un écran LED qui affiche l’état du Wi-Fi, d’internet et du téléphone. D’ailleurs, la Livebox 4 embarque une puce Wi-Fi 5, de quoi profiter d’une couverture réseau suffisante à domicile à partir du moment où ce dernier ne dépasse pas les 60 m².

Livebox 5 : qui fait mieux entre Sosh et Orange ?

Orange et sa filiale Sosh proposent tous les deux un abonnement avec la Livebox 5 comme clé de voûte, et ce pour quasiment le même prix. Mais qui entre les deux opérateurs proposent la meilleure formule ?

Chez Orange, la Livebox 5 est disponible dans l’abonnement Livebox Fibre à 24,99 euros par mois pendant les six premiers mois puis à 42,99 euros par mois ensuite. Orange demande à ses clients un engagement de 12 mois. Elle offre ici un débit symétrique de 500 Mb/s et embarque une puce Wi-Fi 5. Le décodeur TV Ultra HD 4K est inclus avec son bouquet de plus de 190 chaînes tandis que sur la partie téléphonie, les appels vers les fixes de France métropolitaine et des DOM sont illimités.

Chez Sosh, la Livebox 5 est disponible dans l’unique formule fibre de l’opérateur, à 25,99 euros par mois ou à 30,99 euros par mois en choisissant l’option décodeur TV. La grande différence ici est que c’est sans engagement et qu’il n’y a pas d’augmentation de prix au bout d’un moment. Ici, la Livebox 5 embarque toujours une puce Wi-Fi 5, mais son débit est bridé à 300 Mb/s en montant et en descendant. Les offres TV et téléphonie sont presque identiques, à la différence près que Sosh confère les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations alors qu’Orange se cantonne à la France et aux DOM.

Les prestations entre les deux opérateurs étant à peu près similaires, tout va se jouer au niveau du prix. Afin de les comparer le plus justement possible, voyons combien coûte une année d’abonnement chez Orange, puis chez Sosh, avec une Livebox 5 et un décodeur Ultra HD 4K :

Orange : 6 mois à 24,99 euros + 6 mois à 42,99 euros + 40 euros de frais d’activation du décodeur TV = 447,88 euros

Sosh : 12 mois à 30,99 euros = 371,88 euros

On voit là que si Orange est plus intéressant les premiers mois, c’est Sosh qui devient plus rentable à long terme, et ce même avec l’option décodeur TV.

La boîte Sosh : est-ce que ça vaut le coup ?

La Boîte Sosh fibre est particulièrement attrayante pour les utilisateurs qui recherchent une connexion Internet rapide et fiable à un prix compétitif, sans s’engager sur une longue période. C’est une option idéale pour les étudiants, les jeunes professionnels et les familles à la recherche d’une connectivité internet solide sans casser leur tirelire et à ceux qui souhaitent éviter les contrats à long terme. Notez aussi que l’installation et le raccordement à la fibre sont pris en charge par l’opérateur et que les frais de résiliation sont remboursés à hauteur de 100 euros.

Techniquement, même si ce n’est pas un foudre de guerre comme les offres premium chez Orange, Bouygues ou SFR, avec des débits de fibre optique pouvant atteindre 300 Mbit/s, Sosh offre une expérience de navigation rapide et fluide, idéale pour le streaming de vidéo, le télétravail et d’autres usages classiques. En revanche, pour les usages intensifs et partagés entre plusieurs personnes au sein d’un foyer ou d’une entreprise, cette offre risque d’être un peu limite, ne serait-ce que techniquement, avec une Livebox 5 qui se contente d’une connexion sans-fil en Wi-Fi 5.

